Rocadă la instituția care se ocupă cu restituirea proprietăților. Actualul președinte al Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților (ANRP), George Băeșu, este vizat de înlocuire. În locul său va fi numit liberalul Silviu Aurelian Grigorescu, conform unor surse politice.

Schimbarea lui George Băeșu a fost hotărâtă de conducerea PNL, care a validat propunerile primite din teritoriu.

Aurelian Grigorescu este membru al PNL Dâmbovița, organizație condusă de senatorul Virgil Guran. Acesta este unul dintre apropiații președintelui PNL, Ludovic Orban, fiind și consilier al acestuia în guvernul trecut.

Preşedintele PNL, Ludovic Orban a anunțat, săptămâna trecută, validarea a 72 de propuneri pentru secretari de stat, preşedinţi, vicepreşedinţi de agenţii. Decizia de validare a fost adoptată în cadrul unei ședințe a Biroului Politic Naţional al PNL.

„Organizaţiile PNL au formulat propuneri pentru funcţiile de secretari de stat, preşedinţi, vicepreşedinţi de agenţii. A existat o evaluare făcută de o comisie. (…) Am supus validării BPN 72 de candidaţi pentru poziţiile respective. Sunt oameni care urmează să gireze funcţii importante în statul român şi să susţină premierul, miniştrii în activitatea Executivului. Am susţinut în continuare reprezentanţi care şi-au desfăşurat activitatea în cadrul Guvernului pe care l-am condus. De asemenea, am susţinut reprezentanţi noi”, declara Ludovic Orban.

Printre cele peste 70 de nume vehiculate figurează și cel al lui Aurelian Grigorescu, propus la conducerea ANRP.

Cine este George Băeșu

Actualul președinte al ANRP, George Băeșu, se află la conducerea instituției din 2012, când a fost numit de Victor Ponta. El este cumătru cu Marian Oprișan, fostul președinte al PSD Vrancea, care l-a susținut, în prima parte a carierei politice.

De-a lungul vremii, George Băeșu a fost prefect PSD, în legislatura 2000 – 2004 și, ulterior, deputat PSD (2004 – 2008). După ce a pierdut alegerile pentru un nou mandat de deputat, George Băeșu s-a depărtat de PSD și de Marian Oprișan.

În anul 2012, fostul premier Victor Ponta l-a numit la conducerea ANRP, unde a rămas până în prezent.

Miza pentru conducerea ANRP

Miza pentru controlul ANRP este foarte mare. Instituția decide lista cu persoanele care vor fi despăgubite pentru pierderea proprietăților în regimul comunist. În plus ANRP stabilește și cuantumul acestor despăgubiri.