Robert Turcescu, atac dur la documentarul Recorder: „O diversiune de decembrie. S-a terminat cu pericolul rusesc, acum vor să-și pună oamenii lor în Justiție”

Jurnalistul Robert Turcescu a lansat o critică vehementă la adresa impactului mediatic generat de recentul documentar Recorder despre justiție, catalogând întregul fenomen drept o „diversiune de decembrie” sau un „experiment” de manipulare a maselor.

Într-un comentariu acid, exclusiv, Turcescu susține că acest demers are ca scop deturnarea atenției de la problemele economice grave și forțarea unor schimbări la vârful magistraturii, pe placul curentului „rezist”.

În cadrul podcastului de ieri, Robert Turcescu a analizat ceea ce el numește „o rețetă dusă la un alt nivel” în materie de comunicare publică și influență. Jurnalistul observă că, în ultimele 48 de ore, agenda publică a fost complet acaparată de un singur subiect, împins în față nu prin proteste de stradă ca pe vremuri, ci prin consumul pasiv de media.

Turcescu subliniază schimbarea paradigmei de manipulare. Dacă în trecut era nevoie de influenceri, de creșterea graduală a emoției și de oameni scoși fizic în piață, acum „rețeta” s-a simplificat și s-a adaptat la comoditatea societății actuale. „Acum suntem în era statului pe canapea și a uitatului la televizor. E suficient să difuzezi un film de două ore, nu se mai întreabă nimeni dacă e dezechilibrat sau pompos. Apar 3-4 inși care cad în extaz, vizualizările ajung la 2 milioane și lumea zice: 'Da, mă, asta e!'”, a explicat jurnalistul.

El consideră acest fenomen un „experiment” interesant, care demonstrează cât de ușor poate fi resetată agenda publică printr-o simplă producție video, difuzată inclusiv de televiziunea națională (TVR) în prime-time, lucru care a amplificat masiv mesajul.

Una dintre cele mai ironice observații ale lui Turcescu vizează dispariția subită a temelor dominante din ultimele luni. Jurnalistul remarcă faptul că, odată cu lansarea documentarului, pericolele externe și inamicii politici consacrați s-au evaporat. „De 48 de ore în România s-a terminat cu pericolul rusesc. Nu mai vin rușii la graniță, nu se mai întâmplă nimic. Suveraniștii nu mai sunt băgați în seamă, nici măcar nu te mai face nimeni putinist. E îngrozitor”, a comentat ironic Turcescu.

În viziunea sa, publicul „rezist” și zona neo-marxistă au „redescoperit Adevărul”: sursa tuturor relelor nu mai este geopolitica, ci justiția internă.

Potrivit lui Turcescu, miza reală a acestui „asalt teribil” asupra justiției nu este reforma reală, ci controlul politic asupra instituțiilor cheie. Jurnalistul susține că nemulțumirea actuală a taberei progresiste vine din faptul că magistrații de la vârful Înaltei Curți sau DNA nu mai sunt „ai lor”.

„Nu e bine ce se întâmplă în justiție? Păi cum să fie Lia Savonea președinta Înaltei Curți? Acolo trebuie să fie o clonă a Liviei Stanciu, atunci a fost bine! Cum să fie Voineag la DNA? Trebuie să fie clona Laurei Codruța Kövesi! Când era Dănileț la CSM era bine!”, a punctat Turcescu.

El sugerează că documentarul și reacțiile ulterioare sunt instrumentate pentru a delegitima actualii lideri din justiție (precum Lia Savonea sau procurorul Voineag) pe motiv că nu răspund comenzilor politice ale taberei care promovează scandalul.

Concluzia amară a jurnalistului este că această „diversiune” funcționează perfect pentru a face uitate problemele reale, palpabile, care afectează viața de zi cu zi a românilor.

„Dintr-o dată, ce facturi mărite? Ce impozite dublate, ce creștere de TVA, ce inflație sau împrumuturi? Nu mai contează, dă-le dracu! Justiția, frate! Până nu vin ai lor la Înalta Curte și la DNA, nu e bine”, a încheiat Robert Turcescu.

Jurnalistul avertizează la finalul intervenției din podcast că asistăm la o operațiune mediatică de amploare, menită să justifice viitoarele schimbări de trupe în justiție, în detrimentul unei dezbateri reale despre starea economică a națiunii.