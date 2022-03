Riscurile dormitului cu lumina aprinsă. Studiul care explică tot. „Poate creşte vigilenţa fiziologică”

Specialiștii au mărturisit că dormitul cu lumina aprinsă ar putea ajuta persoanele să scape de frica de întuneric. Cu toate astea, acest obicei duce la probleme grave de sănătate.

Lumina este un semnal important prin care ceasul intern al organismului, care guvernează o serie de procese biologice. Studiile au demonstrat că oamenii nu trebuie să doarmă niciodată cu lumina aprinsă. Femeile riscă să se confrunte cu obezitatea și diabetul. Lumina scăzută pe timp de noapte ar putea ajuta persoanele cu prediabet să își regleze nivelul de zahăr din sânge, potrivit The Guardian.

Cercetătorii din SUA au observat că persoanele expuse la lumina artificială pe timp de noapte prezintă o mai proastă reglare a glicemiei şi a sistemului cardiovascular față de persoanele care dorm cu lumina stinsă. Acestea nu se puteau bucura de un somn profund.

„Am constatat că lumina – chiar şi cantitate modestă – creşte activarea sistemului nervos autonom, ceea ce, conform ipotezei noastre, creşte ritmul cardiac şi scade sensibilitatea la insulină”, a declarat dr. Phyllis Zee, co-autor al studiului de la Şcoala de Medicină Feinberg a Universităţii Northwestern.

Ce se întâmplă dacă dormi cu lumina aprinsă?

Scriind în Proceedings of the National Academy of Sciences, Zee şi colegii săi relatează cum au analizat toleranţa la glucoză şi ritmul cardiac a 20 de persoane pe parcursul a două nopţi. 10 persoane au dormit cu lumina stinsă, iar 10 într-o cameră cu lumina aprinsă.

Specialiștii au observat că nivelurile de melatonină, un hormon care promovează somnul produs de organism, erau asemănătoare la toate persoanele, dar cei care au dormit cu lumina aprinsă se confruntau cu o rezistenţă mai mare la insulină dimineaţa, o frecvenţă cardiacă mai mare şi o variabilitate mai mică a ritmului cardiac.

„Deoarece am studiat doar o singură noapte şi într-un grup sănătos, nu putem spune dacă acestea sunt semnificative din punct de vedere clinic”, a declarat Zee. „Cu toate acestea, schimbarea insulinei ar fi considerată o schimbare semnificativă din punct de vedere fiziologic care se poate traduce în risc de boală”, a adăugat Zee.

„Acesta este un studiu foarte interesant şi, deşi cifrele sunt destul de mici şi mecanismele nu sunt pe deplin înţelese, constatările sunt în concordanţă cu observaţiile anterioare conform cărora lumina pe timp de noapte poate creşte vigilenţa fiziologică, reduce somnul profund şi creşte eliberarea de hormoni de stres prin intermediul sistemului nervos simpatic. Împreună, acestea vor acţiona pentru a creşte rezistenţa la insulină”, a spus medicul.