Rică Răducanu, infectat de fostul primar Viorel Lis. Dependența care i-a marcat viața fostului fotbalist

Rică Răducanu a povestit de mai multe ori, în ultimii ani, că se confruntă cu o problemă de dependență. Fostul portar al echipei naționale are o problemă cu păcănelele, viciu pe care l-a luat de la Viorel Lis, fost primar general al Capitalei. Despre acest subiect a vorbit Rică în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai” de la Kanal D.

„Nu prea costă acum că nu prea am așa să mă duc să bag! Joc, da… Asta e boală! Mă duc pe acolo, dacă nu mă duc pe acolo nu mă simt bine! Dar nu mai am… Nici n-am acut niciodată bani să zic că joc! Joacă unii săracii, bagă câte o mie de lei o dată! Eu trei bani, cinci bani, dar e belea! Nu e bună, așa e! Nu e bine să te amuzi, dar m-am învățat așa! E o boală! Dar dacă nu mă duc și eu la câteva zile pe acolo să joc și eu o ora! Anapoda! Că nu câștigi nimic! Asta este! Urâtă treaba, da! Așa am luat-o de la Lis! Și e un drog! E un drog! Altceva n-am făcut! Nu fumez, nu beau cafele, nu beau țării, am beleaua asta urâtă!”, a afirmat Rică Răducanu.

Rică Răducanu are probleme cu păcănelele

”La pariurile sportive nu joc, nu-mi place, iar când eram jucător de fotbal, nici nu aveam voie. Am, însă, altă belea. M-a învățat Viorel Lis cu păcănelele, e ca o boală în oase. Eram consilierul lui și, la sfârșitul programului, îmi zicea: `Hai, Rică, să mergem la păcănele!`. Vă spun, este boală grea, toată lumea mă ceartă.

De unde dracu bani, eu n-am! Mai iei de la unul, de la altul, tot speri să câștigi ceva. Din pensia mea, doar dacă prind ceva, că mi-o ia nevastă-mea. Nu pun mâna pe pensie, ăia sunt bani minați, trebuie să plătim gazele și lumina, astfel, cum să trăim?

Am mai câștigat vreo 1.000 de lei, când se organizează premii pentru cei ca mine, cu bonuri multe. Dar tot acolo îi cheltuiești, se știe! Eu joc cam la două zile, nu mă pot abține”, spunea Rică, anul trecut, conform playtech.ro.