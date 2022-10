Legendarul Rică Răducanu a ajuns de urgență la spital. Fostul portar are mari probleme de sănătate

Rică Răducanu (76 de ani), fost mare portar al echipei Rapid și al echipei naționale, a ajuns de urgență la spital. El a acuzat probleme de respirație și a avut nevoie de îngrijire medicală. În anul 2018, Răducanu Necula a fost diagnosticat cu apnee în somn.

Rică Răducanu a ajuns de urgență la spital, după ce a acuzat mari probleme de respirație vineri seara

Sâmbătă, a fost transportat de urgență la un spital din București, iar medicii l-au conectat la un aparat de oxigen pentru a-l ajuta să respire „Sunt în spital. Nu pot vorbi acum”, a spus Rică Răducanu, conform playsport.ro.

Apneea este un sindrom cauzat de mai multe afecțiuni simultane și poate provoca un infarct în timpul somnului. Persoanele la care crizele de apnee se acutizează ajung să doarmă noapte de noapte cu masca de oxigen.

La adult, apneea este definită ca oprirea respirației cu durata de cel puțin zece secunde. Cu fiecare apnee sau hipopnee, nivelul de oxigen din sânge scade brusc.

În consecință, creierul primește un semnal care trezește persoana din somn și respirația se reia, de cele mai multe ori cu zgomot. Deoarece aceste evenimente se pot produce de sute de ori pe noapte, somnul este foarte fragmentat și de proastă calitate. În general, aceste persoane nu sunt conștiente de aceste treziri pe durata somnului, ci se plâng că sunt foarte somnolente în timpul zilei.

Și picioarele îi dau mari bătăi de cap

Rică are probleme și cu picioarele și a fost sfătuit de medici să se opereze. „Am fost toată vara, la tratament, în stațiunea Neptun, acolo fac de când eram sportiv de performanță, dar am fost și la marele centru din Mangalia, unde se tratează soția mea, dar nu merge cu nimic. Tot cu picioarele am probleme, cu genunchii, doctorul mi-a zis clar ce am și că fără proteze la ambii genunchi nu are ce să-mi facă”, a povestit, recent, fostul mare goalkeeper.