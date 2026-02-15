Social

Rezultate loto, 15 februarie. Premii mari puse în joc

Rezultate loto, 15 februarie. Premii mari puse în jocLoto. Sursă foto: Pixabay
Rezultate loto, 15 februarie. Duminică, 15 februarie 2026, Loteria Română a organizat extragerile pentru Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, continuând seria de jocuri după tragerile de joi, 12 februarie, când s-au acordat peste 36.400 de premii în valoare totală de 25 de milioane de lei.

Rezultate loto, 15 februarie

  • Loto 6/49: 1, 23, 33, 48, 2, 35
  • Noroc: 5, 3, 8, 6, 5, 3, 5
  • Joker: 26, 43, 5, 18, 7 +18
  • Noroc Plus: 5, 0, 5, 5, 8, 3 Loto 5/40: 3, 9, 14, 15, 24, 33
  • Super Noroc: 8, 0, 2, 6, 0, 5
Loto

Sursa foto: Pixabay.com

Premii mari puse în joc

Pentru Loto 6/49, fondul de câștiguri la categoria I a fost suplimentat cu 300.000 de lei, după ce premiul mare obținut la tragerea precedentă a fost câștigat.

În ceea ce privește reporturile, la Noroc suma acumulată depășește 4,73 milioane de lei (aproximativ 929.000 de euro). Joker are la categoria I un report de peste 52 de milioane de lei (peste 10 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de aproximativ 456.000 de lei.

Tragerea Loto

Sursa Foto: Arhiva EVZ

La Noroc Plus, premiul mare reportat depășește 605.000 de lei, iar la Loto 5/40 categoria I are un fond de peste 682.000 de lei. Categoria a II-a la Loto 5/40 se ridică la 42.900 de lei, iar la Super Noroc, premiul mare acumulat este de 39.600 de lei.

Premiul de categoria I la Loto 6/49 câștigat joi, 12 februarie, a fost în valoare de 22,948 milioane de lei (peste 4,5 milioane de euro) și a fost obținut de un jucător care a completat biletul online prin aplicația AmParcat.ro. Biletul conținea trei variante la Loto 6/49 și o variantă Noroc, marcând primul câștig major la această categorie din 2026.

Formula câștigului la loto

Un profesor de matematică a declarat că a descoperit formula câștigului garantat la loterie. Ștefan Marin, un pasionat al teoriei numerelor și al probabilităților, a explicat că formula nu se bazează pe noroc, ci pe calcule precise și o înțelegere profundă a șanselor și probabilităților.

„Formula se bazează pe identificarea unui set de numere care, pe baza unor algoritmi complexi, au șanse mai mari de a fi extrase. Aceasta nu înseamnă că este o garanție absolută a câștigului, dar crește semnificativ probabilitatea de succes,” a adăugat Marin.

