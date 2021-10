Revoltat că i s-a cerut să poarte mască, un mionar și-a retras toți banii din bancă. Sute de mii de dolari, numărați la mână

Un milionar chinez a declarat că și-a retras economiile și a cerut personalului unei bănci din Shanghai să îi numere banii la mână, după ce a avut o neînțelegere cu agenții de securitate.

Bărbatul, cunoscut sub numele de „Sunwear”, a scris pe contul său de pe rețeaua de socializare Weibo, pe data de 16 octombrie, că a retras aproximativ cinci milioane de renminbi, echivalentul a circa 783.000 de dolari, în numerar, de la Banca din Shanghai după ce a primit „cel mai prost serviciu pentru clienți”.

Uitând să își ia mască sanitară, bărbatul a rugat personalul băncii să îi ofere una sau să îi recomande un magazin din zonă de unde își poate cumpăra un astfel de produs. Doar că agenții de securitate ai instituției au avut o „atitudine teribilă”, chiar dacă milionarul nu a refuzat să poarte mască de protecție, conform declarațiilor sale, și a respectat protocolul COVID-19.

Prin urmare, Sunwear a decis să își retragă suma maximă pe care o putea retrage într-o singură zi, anume aproximativ 783.000 de dolari. Milionarul a precizat, însă, la momentul respectiv, că intenționează să își scoată toți banii din conturi – câteva „zeci de milioane” – pentru a le transfera la alte bănci care își respectă clienții. Nu se știe, momentan, dacă acesta a dus demersul până la capăt sau nu.

Sunwear a cerut băncii să îi numere banii la mână astfel încât să evite vreo situație în care aceștia „nu ar fi fost suficienți”. Pentru a respecta dorința clientului a fost nevoie de doi manageri ai băncii și mai mulți angajați care au numărat suma solicitată pentru o perioadă de mai bine de două ore.

