Fanii emisiunii „Cine vrea să fie milionar″, în stare de șoc. Prezentator mort la 46 de ani

Puneeth Rajkumar prezenta din 2012 Who Wants To Be A Millionaire (n.r. – Cine vrea să fie milionar sau Vrei să fii milionar, cum a fost cunoscută emisiunea în România). Jurnaliștii de la Daily Star au relatat că în Marea Britanie, acest show este prezentat în prezent de Jeremy Clarkson.

Clarkson este a fost unul dintre prezentatorii emisiunii auto Top Gear, produsă de BBC. Acesta a preluat emisiunea Cine vrea să fie milionar (Vrei să fii milionar) de la Chris Tarrant.

Conform sursei citate, Puneeth făcea exerciții la sala de sport când s-a plâns prima dată că are dureri în piept. Ulterior, el a fost transportat de urgență la un spital din Bengalūru (un oraș în India, fiind capitala statului indian Karnataka).

Doliu pentru fanii emisiunii Vrei să fii milionar

Scenele dramatice au fost înregistrate vineri, la 11:30. Din păcate pentru familia acestuia și fanii emisiunii, medicii au constat decesul în urma unui stop cardiac.

Jurnaliștii de la Times of India au aflat că înainte de a muri, Puneeth era bine dispus. El chiar a intrat pe rețelele de socializare pentru a-i încuraja pe cei din distribuția și echipa filmului Bhajarangi 2, recent lansat.

Practic, ultimele sale gânduri înainte de a muri au fost transmise pe Twitter: „Cele mai bune urări pentru întreaga echipă din #Bhajarangi2.″

Puneeth Rajkumar a fost și un actor prolific și a jucat în multe filme produse în India. De asemenea, el a avut o activitatea apreciată cu diverse premii și în industria muzicală din țara natală.

Mesajul premierului Indiei

Când a aflat că fostul coleg este mort, actorul Mahesh Babu, a fost devastat de vestea neagră. „Șocat și profund întristat de vestea tragică a decesului lui Puneeth Rajkumar.

Unul dintre cei mai umili oameni pe care i-am întâlnit și cu care am interacționat. Sincere condoleanțe familiei sale și celor dragi″, a scris Babu pe Twitter.

De remarcat a fost și reacția premierului Indiei, Narendra Modi: „O întorsătură crudă a destinului ne-a răpit un actor prolific și talentat, Puneeth Rajkumar. Aceasta nu era o vârstă pentru a pleca.

Generațiile viitoare își vor aminti cu drag de el pentru operele sale și pentru personalitatea sa minunată. Condoleanțe familiei și admiratorilor săi. Om Shanti (n.r. – pace).″

A fost un superstar în India

La rândul său, unul dintre fanii vedetei din India a transmis: „Șocat și cu inima frântă aflu că Puneeth nu mai este. Este o pierdere uriașă pentru fraternitatea cinematografică. Cele mai profunde condoleanțe familiei lui Puneeth și celor dragi. RIP.″

„Acest lucru doare atât de mult! Odihnește-te în pace superstarule! Fie ca familia, prietenii și milioanele de fani să aibă puterea de a trece peste această durere!″, a completat alt fan îndurerat, conform dailystar.co.uk.

