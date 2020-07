Regis Philbin avea probleme cu inima și s-a stins din viață vineri, din cauza unui atac de cord.

„Familia și prietenii săi sunt recunoscători pentru timpul petrecut alături de el, pentru bunătatea lui și simțul său de umor, care era legendar. Le mulțumim fanilor și admiratorilor săi, pentru sprijinul pe care i l-au oferit de-a lungul carierei”, au declarat rudele lui Regis Philbin, potrivit People.

Președintele SUA, Donald Trump, a transmis la rândul său un mesaj pe Twitter.

„Unul dintre cei mai mari oameni din istoria televiziunii, Regis Pholbin, a murit la vârsta de 88 de ani. A fost o persoană fantastică și mi-a fost prieten. Îmi tot spunea să candidez la președinția Statelor Unite. El deține recordul pentru cele mai multe emisiuni în direct și a făcut acest lucru foarte bine. Regis, te iubim!”.

Regis Francis Xavier Philbin a fost o personalitate americană, actor și cântăreț, cunoscut pentru găzduirea mai multor emisiuni TV. După ce a fost numit „cel mai greu om care lucrează în show-uri”, Philbin deține recordul pentru cele mai multe ore lucrate în televiziunea din SUA.

Doliu în mass-media. Au anunțat cu tristețe moartea colegului lor

Ieri, colectivul redacțional de la Radio Guerrilla a anunțat încetarea din viață a omului de radio Călin Gheorghe.

Pe un site de socializare, colegii de la Radio Guerilla au anunțat că îndrăgitul Călin Gheorghe a murit.

„Calin Gheorghe, fostul nostru coleg si prieten, un om cu o voce ca o prietenie de-o viata, a plecat astazi dintre noi. Clar, viata cateodata o ia razna. Drum bun, Calin Gheorghe. Multumim.”, au scris cei de la Radio Guerrilla pe Facebook.

Călin Gheorghe avea multi ani de experiență în radio. A fost DJ la Pro FM (1995 – 2005), iar apoi a trecut la Radio Guerrilla. În ultimii doi ani a fost DJ și la Radio Seven, iar de la inceputul acestui an se afla la Europa FM.

„Poți exersa vorbirea. Poți simula entuziasmul și/sau priceperea. Poți chiar fenta – o vreme – lumea. Dar, mai devreme sau mai tîrziu, radioul tot te dă de gol, pentru că vocea te dă de gol. E-atît de simplu. În cazul lui Călin, vocea era exact cum era omul – caldă, calmă, educată. Gravă fără să devină vreodată plicticoasă și – cînd era cazul – ghidușă fără să vireze în hăhăială tembelă”, a scris omul de radio Filip Standavid (Digi Fm), pe contul său de Facebook.

„Anglofonii, maeștri ai conciziei, i-ar zice (scurt și corect) „authoritative” și „reassuring”: de încredere și liniștitoare. What you hear is what you get. Pe scurt, o voce de om bun. Unul dintre cei mai buni oameni pe care am avut bafta să-i cunosc”, a adăugat acesta.