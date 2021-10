Nu este o replică dintr-un film horror: „Îmi mănânc soțul mort. Îmi bag degetul în cenușă, apoi îl ling. Mă ajută să slăbesc”. FOTO

Casie a mărturisit că după moartea soţului ei, după ce l-a incinerat, a început să-i mănânce cenușa: „Îmi mănânc soțul mort. Îmi bag degetul în cenușă, apoi îl ling. Mă ajută să slăbesc”, a declarat femeia.

Cuplul, care s-a căsătorit la zece luni după ce s-au cunoscut în 2009, fusese nedespărțit înainte de atacul de astm fatal al lui Sean, atunci când „lumea mea a încetat să mai existe”. Inițial, Casie și-a găsit mângâierea purtând cu ea cenușa lui Sean oriunde mergea.

Casie explică: „Îmi duc soțul peste tot, la magazinul alimentar, la cumpărături, la film, afară să mănânc, oriunde merg. De fiecare dată când merg la magazin alimentar cumpăr mâncarea care îi place lui, când gătesc cumpăr mâncarea care îi place, nu o mănânc, dar gătesc pentru el. Unii râd, cred că mă joc, dar vorbesc serios, el este soțul meu”.

Cu toate acestea, dependența lui Casie a evoluat într-o obsesie mai periculoasă

„Are gust de ouă stricate, nisip şi hîrtie dar am ajuns să iubesc acel gust

„Cred că odată cu transferul cenuşii sale, o parte a căzut şi într-o cutie de carton şi pe mâinile mele. Nu am vrut să şterg cenuşa, adică e soţul meu, nu am vrut să-i şterg urmele, aşa că m-am lins pe degete. Şi iată-mă astăzi, aproape două luni mai târziu, nu mă pot opri din a-mi mânca soţul. Mai întâi îmi ling degetul şi împrăştii cenuşa pe bune şi apoi o mănânc. Are gust de ouă stricate, nisip şi hârtie, dar am ajuns să iubesc acel gust, a început prin a nu-mi dori să scap de cenuşă, iar acum am ajuns să o mănânc. Am pierdut 19 kilograme de când soţul meu a murit, practic singurul lucru pe care îl mănânc e cenuşa”, mai spune femeia.

„Mă face să mă simt jenată, rușinată, dezgustată de mine, confuză, nebună – trebuie să fii o persoană foarte bolnavă să mănânce cenușa cuiva”

Cassie a ajuns să guste din rămăşiţele soţului de aproximativ 5-6 ori pe zi, ajungând până în punctul în care a consumat deja un kilogram. Se simte vinovată pentru obiceiul ei ieşit din comun, dar nu se poate abţine: „Când deschid urna am un sentiment de fericire, este ca o adrenalină pentru mine şi…cu cât mănânc mai mult, cu atât mai multă emoţie simt, până când îmi dau seama că nu mai am multă cenuşă. Câteva minute mai târziu mă simt oribil pentru că am făcut asta. Mă face să mă simt jenată, ruşinată, dezgustată de mine, confuză şi nebună. Până la urmă trebuie să fii o persoană bolnavă ca să mănânci cenuşa cuiva”.

Exceptând ideea că cenuşa lui Sean se epuizează cu repeziciune, procedeul de îmbălsămare al trupului neînsufleţit, înainte de incinerare, include folosirea a opt substanţe chimice care pot provoca psihoză dacă sunt ingerate.

„Trebuie să nu mai mănânc, l-am pierdut o dată, de data asta va fi vina mea că îl pierd din nou.”

„Ştiind că am consumat deja un kilogram e foarte greu, mă simt foarte rău gândindu-mă că se va termina curând şi ştiu cum o să pot face faţă acestei pierderi. Trebuie să nu mai mănânc, l-am pierdut o dată, de data asta va fi vina mea că îl pierd din nou, a mai spus Casie, potrivit thesun.