Revine Borcea la Dinamo București? Ce prime generoase le-a promis jucătorilor dacă vor câștiga la Pitești

La ieșirea de pe stadion, Borcea a anunțat că nu va investi la echipă, dar că vremurile care vor veni, vor fi foarte bune, bugetul fiind unul foarte generos, de peste ”zece milioane de euro”.

Acum, pare că vremurile s-au schimbat, Borcea fiind tentat să facă pasul înapoi spre a investi în fotbal.

”Am venit după 10 ani. Îmi era dor de atmosferă, o atmosferă extraordinară şi un rezultat extraordinar. Dar trebuie să trateze şi returul foarte serios şi sperăm să îi vedem şi în divizia A. Sunt dinamovist adevărat. Nu se pune problema momentan (să investească – n.n,), dar cu siguranţă vor veni şi banii în momentul în care se va face stadionul. Suntem foarte mulți dinamoviști, oameni de afaceri care vor la Dinamo. Sunt foarte mulţi care vor veni când va începe demolarea stadionului. Sperăm să fie cât mai mulţi oameni de afaceri potenţi. Eu zic că în momentul în care Dinamo va face stadion, când vor veni Lupescu, Răducioiu, clubul va avea buget de 1O.OOO. Ne vedem în divizia A”, a comentat Borcea.

Nu a mai imitat-o pe Shakira

Se știe faptul că în vremea când patrona clubul din Ștefan cel Mare, Cristi Borcea se bucura la fiecare gol al echipei și dansa ca și Shakira.

La meciul de luni, Borcea nu a mai dansat la cele șase goluri înscrise de Dinamo București.

Întrebat de jurnaliștii prezenți de ce nu a mai dansat, Borcea a răspuns scurt: „Vreți să dansez Shakira în Divizia B?”, citat de GSP.

Borcea promite prime de 10.000 de euro

Cristi Borcea a promist că îi va premia pe jucătorii de la Dinamo București cu o sumă frumoasă de bani, dacă vor câștiga returul cu FC Argeș și vor ajunge în Liga 1.

Cristi Borcea a mai spus că decizia a fost a fiului său, Patrick.

„Patrick, în urma jocului, mi-a zis „tati, vreau să le dau dacă se califică, vreau să le dau o primă”. Și returul, o să vedeți, va fi un retur greu. Patrick o să le comunice că o să le dea o primă de 10.000 de euro la băieți pentru prestația lor. Am pornit din galerie și am lăsat Dinamo, că am plecat în 2011, la ultima finală de Supercupă câștigată. Am luat 13 trofee! Pe plan intern nicio echipă nu a reușit mai mult, am fost echipa deceniului. Nicio echipă din România nu a luat mai mult. La 41 de ani am făcut operație pe cord. Șase ore inima a fost pusă deoparte”, a spus declarat Borcea, citat de Fanatik.