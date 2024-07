Economie Îndulcește românii din 1991. Povestea brandului Minimal, de la crize financiare la vânzări record







Viața este presărată cu evenimente de tot felul, dar cele mai apreciate sunt acelea unde ne putem delecta cu prăjituri. Acestea din urmă sunt micile bucurii, micile scăpări, micile răsfățuri care, fie într-un cadru oficial sau familial, fie fără un motiv anume, fac ca viața să merite trăită. Atunci când treci pe lângă o cofetărie, chiar dacă nu aveai în plan să intri, parcă-parcă te tentează să aruncă un ochi. Poate un deliciu îți va face ziua mai bună. Un astfel de loc este Cofetăria Minimal, acolo unde tradiția și modernitatea se întâlnesc pentru a satisface toate gusturile în materie de dulce.

O afacere puternică are și o istorie bogată în spate, plină de realizări, provocări și evoluție. Prăjiturile Minimal sunt în sufletul românilor de mult timp, dintr-o perioadă care pentru mulți pare a fi o altă lume. Au început pe vremea walkman-ului, a telefoanelor cu fir și a televizoarelor cu tub. Atunci muzica se asculta la casete, iar parcurile și cofetăria erau rețelele sociale ale tinerilor. Era perioada în care cei mici mergeau cu cheia la gât și beau un „Cico” în fața blocului. Rețetele de prăjituri nu puteau fi luate de pe internet, ci erau scrise de mână pe foaie și furate de la mama sau bunica. Vorbim de vremea în care ieșitul la o prăjitură era o activitate de weekend în familie. De asemenea, multe povești de iubire au început cu o întâlnire la cofetărie. Deși vremurile s-au schimbat, excelența și calitatea rămân aceleași. Minimal este afacerea care îndulcește românii din 1991 și oferă produse inovatoare, moderne, dar cu un iz de tradiție, conform Infofinanciar .

Experiență și dedicare

Emanoil Enache, fondatorul Minimal, și-a finalizat studiile pe vremea comunismului. A terminat Liceul „Ion Neculce” din București, iar ulterior, a studiat doi ani la Institutul Politehnic, profilul Automatică. De asemenea, a terminat Facultatea de Comerț din cadrul ASE București. În perioada studenției, lucra pe litoral ca recepționer. Era o perioadă bună pentru turismul românesc, iar stațiunile de la malul mării erau luate cu asalt de turiști străini. Astfel, acesta a activat ca interpret de limba germană și franceză.

După terminarea facultății, a început să lucreze ca economist în cadrul unei întreprinderi. Aceasta avea în subordine toate restaurantele și cantinele din Sectorul 4 al Bucureștiului. După Revoluție, acesta se ocupa de 40 de restaurante, cantine și cofetării, cel din urmă fiind locul unde toată lumea își făcea torturile de evenimente.

Începuturile Minimal

În 1991, Emanoil a luat decizia de a se implica în lumea de business. Astfel, a deschis prima locație Minimal, în Berceni, împreună cu alți 7 asociați. „Am pornit de la o locație de vreo 300 de metri, împreună cu 7 asociați, adică șeful de unitate de acolo și cu încă 6 fete care erau cofetari. Se lucra totul în locație, dar fetele nu aveau o pregătire atât de bună. A fost o perioadă grea. Toată lumea se dezvolta, noi vreo șase-șapte ani am bătut pasul pe loc”, a explicat fondatorul.

Cofetăria nu era o afacere care aducea profit. Astfel, la vremea respectivă, s-a decis schimbarea direcției de business. Astfel, Minimal a devenit un magazin general. Se vindeau multe produse, de la carne la patiserie. Totuși, din 1998, situația s-a schimbat, iar antreprenorul s-a întors la ideea inițială de cofetărie.

Afacere de familie

„În 1998, am renunțat la ceilalți asociați, i-am despăgubit și au plecat. Ulterior, am adus noi colegi din exterior. Acum, suntem două familii care lucrăm în afacere. Avantajul nostru foarte mare a fost că am lucrat împreună cu cei patru copii ai noștri. Ei s-au angajat în companie de la 16-18 ani, au muncit și muncesc în prezent alături de noi. Astfel, am reușit să dezvoltăm în ei spiritul antreprenorial, pe lângă studiile urmate . Deci, pentru firma noastră, viitorul sună bine.

După ‘98, mi-am dat seama că trebuie să facem ceva, să avem o producție în spate, pentru că erau adaosuri mici între 10 și 30% și nu se făceau bani. Așa că am reînceput să ne ocupăm de cofetărie și, treptat, să începem să livrăm, întâi la restaurante și ulterior am început să lucrăm cu urmașele fostelor alimentare. Când ne-am apropiat de intrarea în Uniunea Europeană, după 2000, au început să apară marii retaileri și am început colaborarea cu ei”, a povestit Emanoil.

Provocări și crize financiare

Afacerea a trecut prin multe provocări, dar situațiile dificile au fost depășite. Sub umbrela Minimal se regăsesc acum opt locații în București. Prima locație a rămas deschisă și este cel mai mare magazin, care aduce și cele mai mari vânzări.

„Am trecut prin toate crizele care au lovit România. Nu a fost ușor, mai ales în ‘96-‘99. Eram împrumutați, am plătit dobânzi vreo 3 ani de 153%. Adică niște cifre uriașe. Apoi în ‘99, am cumpărat locația. Prețul nu a fost foarte mare dacă mă gândesc la tarifele de acum din România. Am dat 180.000 de dolari pe 300 și ceva de metri pătrați. Dar am plătit dobânzi de peste 60% și pe termen scurt, de 4 ani. A fost foarte greu. Criza din 2008-2012 ne-a lovit cel mai tare. Guvernul Boc a luat hotărârea să crească taxele, adică TVA-ul, de la 19 la 24%, concomitent cu reducerea veniturilor de 25%, care pentru noi a însemnat o scădere a cifrei de afaceri de 40%”, a explicat fondatorul.

Laborator propriu și ingrediente de calitate

În 2017, a fost achiziționat laboratorul care a fost utilat cu toate dotările necesare pentru realizarea celor mai bune produse. „L-am adaptat, l-am împărțit, l-am făcut la standarde europene. Acolo facem produsele de cofetărie. La noi, cofetăria are pondere de 75-80% în vânzare. Noi suntem între artizani și industrie. Adică rețetele, modalitățile de lucru, totul este artizanal. Dar nu lucrăm într-o singură locație, ci în mai multe și centralizat. Producem într-o singură locație și distribuim produsele de două ori pe zi, pentru a asigura clienților garanția prospețimii”, a spus Emanoil.

La nivel de ingrediente, parteneriatul cu marii retailerii impunea anumite restricții, precum cea de a lucra cu materii prime relativ ieftine: frișcă vegetală, margarină, diferite premix-uri. Astfel, din 2010, a avut loc a schimbare a strategiei și planului de business.

Schimbare a strategiei de business

„Target-ul nostru a fost să ne adresăm altei categorii de consumatori. Asta a presupus ca, din 2010, să începem o schimbarea din temelii a business-ului. Noi începusem din 2004-2006 să mergem pe la târguri. Acum lucrăm doar cu frișcă animală, unt cu 82-84% grăsime, ciocolată fără grăsimi vegetale (compound). Toate materiile prime provin de la mari producători europeni și mondiali, atent selecționați. Avem o foarte bună colaborare cu cei mai mari importatori și distribuitori români de materii prime pentru patiserie- cofetărie”, a explicat fondatorul Minimal.

Calitatea este superioară, iar prețurile sunt accesibile și raportate la piață. „Din păcate, nu există în România foarte mulți furnizori, nici măcar făină nu mai cumpărăm acum din țară de mai mulți ani. Un drum greu pentru că nu putem să mergem pe prețuri foarte mari, nici nu avem zone foarte exclusiviste. Noi suntem în special în Sectorul 4, Sectorul 6, Sectorul 2, zone normale. Nu o să dea nimeni 40 de lei pe prăjitură ca în buricul Parisului. Avem prețuri la jumătate”, a explicat antreprenorul.

Gamă mare de produse

În locațiile Minimal te poți bucura de mai mult, nu doar de prăjituri. Poți achiziționa de la produse de patiserie, brutărie, ciocolată și chiar mâncare proaspăt gătită în două din punctele de vânzare. „Avem cofetărie, ciocolaterie, înghețată, patiserie, brutărie, specialități și avem o mică zonă de mâncare, dar gătim totul acolo. Nu folosim legume congelate, nimic care nu este curat în meniul zilnic și săptămânal. Avem aproape peste 250 de produse, dar în fiecare zi sunt în jur de 225, adică o muncă imensă”, a spus Emanoil.

Afacerea are în vedere și ajutarea comunității. Produsele Minimal trebuie să fie mereu proaspete. Așa că, în momentul în care acestea se apropie de termenul de expirare, sunt oferite fundațiilor. „Avem termene scurte de 2-3 zile. În ultima zi, le dăm la cămine de bătrâni, la o fundație. Le donăm pentru că ei au nevoie, dar ne ajutăm și pe noi. Așa, clienții sunt siguri că la noi găsesc numai produse foarte proaspete. Avem și partea de magazin online și facem livrări”, a explicat fondatorul.

Training de la experți francezi

Multe domenii se confruntă cu un deficit de forță de muncă, iar acest lucru este foarte accentuat și în cazul cofetăriilor. În prezent, Minimal are 113 angajați, cărora le oferă traininguri specializate de la un expert francez.

„Noi ne pregătim oamenii din 2010. De atunci aveam în minte să dezvoltăm un pic rețeaua noastră de cofetării. Îi pregătim, avem un colaborator și prieten francez, care este, de fapt, franco-român, locuiește în București. Angajații primesc training la școala lui și a celebrului chef francez Stefane Glacier. Ne ajută să ne dezvoltăm. Nu apar rezultatele de azi pe mâine, pentru că sunt niște obiceiuri și tehnici de lucru pe care nu le-am învățat când trebuia și acum revenim la ele. Ne-a luat ani de zile să creștem. Noi întotdeauna ne uităm în spate, să fim mai buni decât eram”, a povestit fondatorul afacerii.

Planuri pentru 2024

Pentru această afacere, următorii ani vor veni cu o extindere și creștere a numărului de locații. „Ne vom extinde cu unul sau două magazine anul acesta sau anul viitor. Încercăm să facem un plan de extindere a laboratorului cu 400 de metri pătrați, deci l-am dubla, pentru a ne permite să dublăm și producția în următorii 5 ani”, a explicat Emanoil.

Pentru Minimal, 2023 a adus o cifră de afaceri de 20 de milioane de lei. Vorbim de o creștere de 30% față de 2022, când cifra de afaceri a atins 17 milioane de lei. Anul trecut, profitul obținut a fost de 804.000 de lei, o creștere de 19% față de suma de 678.000 de lei din 2022.

Minimal este o afacere cu tradiție, care oferă clienților o gamă mare de produse, cu ingrediente de calitate, pentru a satisface nevoile oricărui mofturos.