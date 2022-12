Rețetele nu vor mai fi o enigmă! Scrisul „de doctor”, „tradus” de Google

Google lucrează la un sistem care va descifra scrisul de mână al medicilor. Deocamdată este un prototip și nu a fost anunțată o dată de lansare. Sistemul bazat pe Inteligența Artificială este în curs de dezvoltare.

Se pare că medicii de pretutindeni au aceeași abilitate de a scrie într-un mod destul de hieroglific, ceea ce creează probleme pentru pacienți și farmaciști.

Problema trece de la anecdotă la inconvenient serios atunci când numele unui medicament sau dozajul acestuia poate fi interpretat greșit, astfel că unele companii de tehnologie au încercat să găsească o soluție la această problemă.

Ultimul care a făcut acest lucru a fost Google, care, în cadrul celei mai recente ediții a evenimentului său anual „Google for India”, desfășurat în țara asiatică, a anunțat că lucrează la un instrument care va ajuta la descifrarea informațiilor înscrise pe rețete. Compania a solicitat colaborarea farmaciștilor și încorporează în tehnologia sa metodele de dedublare pe care farmaciștii le folosesc pentru a afla denumirile scrise de mână ale medicamentelor.

Funcționează prin intermediul Google Lens

Instrumentul este încă un prototip, iar Google nu a oferit nicio informație cu privire la o eventuală dată de lansare pentru public. După cum s-a văzut la evenimentul din India, funcționează prin intermediul Google Lens, funcția de recunoaștere a obiectelor bazată pe inteligență artificială a companiei, care a fost integrată în multe dintre aplicațiile sale, iar tehnologia sa îi permite să recunoască numele medicamentelor în întregul text.

Proverbialul scris de mână ilizibil al medicilor, pe care Google vrea acum să ajute să fie descifrat, a avut o utilizare foarte diferită în aprilie anul trecut: Canal+ France și agenția sa de creație, BETC, l-au folosit pentru textele campaniei de lansare a serialului „Asta o să doară”.

Aceasta este o producție britanică ce adaptează cartea autobiografică a lui Adam Kay, „This is going to Hurt. Jurnalele secrete ale unui medic începător”, care relatează cu umor, dar fără menajamente, viața de zi cu zi în secția de ginecologie a unui spital public britanic.