Reţetă de ridichi murate. Se prepară doar în 10 minute

Ridichi murate rapid, un ingredient super simplu de facut dar care aduce atata savoare in farfurie. Unde le putem folosi: in salate, in burger, pe un toast, intr-un sandwich si altele. Vă propunem o salată de ridichi murate, delicioasă într-un sandviș cu friptură sau lângă o tocană de cartofi sau alături de o iahnie de fasole.

Se face în 10 minute, foarte uşor şi simplu. Salata de ridichi murate este foarte bună. Mai ales pentru cei care adoră murăturile de tot felul.

Ingrediente pentru ridichi murate

Unele gospodine pun la ochiingredientele şi vă puteţi juca şi cu alte arome (piper, verdeţuri, etc). Dar aceasta este o bună reţetă de bază.

500 g ridichi (6 legături)

150 ml oțet de 6 grade

‘100 g zahăr tos

80 ml apă

1 linguriță de sare

1 linguriță de semințe de muștar

2 foi de dafin

Mod de preparare

Puneți ridichile feliate într-un borcan de 500 ml, sterilizat în prealabil.

Aduceți oțetul, zahărul, apa, sarea, condimentele și frunza de dafin la temperatura de fierbere.

Turnați lichidul fierbinte peste ridichi, închideți ermetic și lăsați să se răcească.

Salata de ridichi murate se poate mânca după 6 ore și o puteți păstra la frigider 2 luni.

Cum păstrăm salata de ridichi murate

Termenul de păstrare pentru acest deliciu culinar este relativ mic. Le putem păstra în jur de 2 săpămâni la frigider, intr-un borcan inchis ermetic. Dar sunt bune de savurat după numai 2 ore. Unele gospodine susţin că le pot păstra şi 4 săptămâni.

Dacă doriţi să le păstraţi pentru iarnă, se schimbă un pic reţeta. Pregătiți borcanele în consecință, puneți mai întâi verdeața în ele, apoi rădăcinile și usturoiul. Puteți așeza totul în straturi. Pregătiți o marinată din 1 litru de apă cu adaos de foi de dafin, sare, zahăr, condimente fierbinți. La sfârșitul gătitului, se toarnă oțet de masă obișnuit și se toarnă imediat borcanele pregătite cu o soluție fierbinte.