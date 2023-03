Rețetă de plăcintă creață cu brânză și spanac. O gustare sănătoasă și cu un gust savuros

Pentru această rețetă poți cumpăra un pachet de foi de plăcintă, însă dacă dorești le poți prepara și acasă. Pentru această variantă se pot folosi cele din magazin, preparatul fiind la fel de gustos în ambele variante.

Ingrediente

un pachet de foi de plăcintă (400 de grame)

125 de grame unt cu 82% grăsime

o legătură de ceapă verde

100 de grame de spanac proaspăt

800 de grame de brânză (eu am folosit 500 de grame de brânză proaspătă de vaci în amestec cu 300 de grame de telemea rasă)

100 de grame de smântână cu 20% grăsime

cinci ouă întregi (mărimea M)

sare, piper proaspăt râșnit după gust.

Pentru amestecul dedeasupra ai nevoie:

două ouă întregi

100 de grame de smântână cu 20% grăsime

100 de mililitri de apă minerală carbogazoasă.

Mod de preparare plăcintă creață cu brânză și spanac

Prima dată se curăță și se spală ceapa și spanacul. Ceapa verde se taie rondele, iar apoi se pune într-o tigaie la foc mic, unde se topește puțin unt. Se adaugă sare și se călește ceapa în jur de trei minute, amestecând în tot acest timp.

Peste ceapa gata călită se pune spanacul, care se amestecă și el timp de două minute sau până când și-a pierdut din volum. Se oprește focul și se lasă la răcit.

Acum trecem la prepararea compoziției de brânză. Pentru această rețetă puteți opta pentru orice tip de brânză doriți. Se pune într-un castron, iar peste se adaugă 100 de grame de smântână și cele cinci ouă întregi.

După ce se amestecă bine, se pune și spanacul și ceapa din tigaie, cu tot cu untul topit, după care se condimentează, după gust, cu sare și piper. Tapetăm o tavă de 32 de cm cu unt topit, iar separat, pe un prosop de bucătărie curat întindem o foaie de plăcintă, pe care o ungem cu unt topit. Foaia nu trebuie unsă complet, dar trebuie să fie acoperită cât de cât.

Folosind o lingură, am distribuit umplutura de brânză cu spanac, paralel cu o latură a foii de plăcintă unse, așa încât am format două rânduri paralele de umplutură, cu distanța de 10-12 cm între ele.

De la margine se începe rularea foii de plăcintă, acoperind primul strat de umplutură. Dacă nu puteți rula foaie, ajutați-vă de un prosop de bucătărie, ca la o ruladă.

După ce am acoperit cu marginea foii de plăcintă primul rând de umplutură, se pliază foaia de aluat în porțiunea liberă dintre cele două porțiuni cu umplutură. Am rulat încă o dată, acoperind și al doilea rând de umplutură și am pliat foaia, pe lungime, încrețind-o ca pe un acordeon.

Pe măsură ce am umplut foile și le-am încrețit, le-am așezat direct în tavă, una în prelungirea celeilalte, sub formă de melc. După ce s-au pus toate foile în tavă, se bat cele două ouă întregi cu un praf de sare și 100 de grame de smântână, până când s-au omogenizat bine.

Se pun 100 de mililitri de apă carbogazoasă și am amestecat puțin, iar după ce e omogenizat se toarnă totul deasupra. Se dă la cuptor, la 200 de grade, pentru 45 de minute, în funcție de cuptorul fiecăruia, potrivit lauralaurentiu.ro.