Acest sortiment de brânză a fost declarat cel mai bun din lume. Metoda ingenioasă care l-a transformat într-un deliciu

Un sortiment de brânză de capră din Spania a câștigat miercuri primul loc la World Cheese Awards (Premiile Mondiale ale Brânzeturilor), învingând 4.079 de candidați din peste 40 de țări de pe cinci continente.

Cum este fabricată brânza care a fost declarată câștigătoare la prestigiosul concurs

Brânza câștigătoare, numită Olavidia, produsă de un producător artizanal de brânzeturi, Quesos y Besos (Brânzeturi și săruturi), a obținut 103 voturi, devansând-o pe cea de pe locul al doilea, o brânză moale de la Fromagerie Berthaut din Franța – 98 de voturi.

Britanicul Jason Hinds le-a spus colegilor din juriu, chiar înainte de a vota, că brânza de capră avea o „textură bogată, seducătoare și cremoasă” și „o aromă rotundă și caldă.”

„Voiam doar să mă culc cu ea”, a adăugat Hinds, zâmbind, la ceremonia transmisă în direct de organizatori din orașul Oviedo, din nordul Spaniei.

Sortimentul are o dungă neagră vizibilă în mijloc. A fost maturat cu cenușă de sâmburi de măsline

Silvia Pelaez, proprietara producătorului de brânzeturi câștigător, a declarat: „Suntem un mic și umil producător de brânzeturi din Jaen”, un oraș din sudul Spaniei cunoscut mai ales pentru măslinele sale, care sunt exportate pe scară largă.

„Munca zilnică își are răsplata ei”, a spus Pelaez, adăugând că producătorul de brânzeturi, cunoscut oficial sub numele de Lacteos Romero Pelaez, are doar șase angajați.

Brânza sa de capră are o dungă neagră vizibilă în mijloc, lucru pe care juriul l-a menționat. Organizatorii concursului au spus că brânza a fost „maturată cu penicillium candidum și cenușă de sâmburi de măsline”. Unele comentarii au indicat că cenușa este responsabilă pentru dunga neagră.

Câștigătorul precedent a fost o brânză albastră organică, Rogue River Blue, primul campion american din istorie la aceste premii. Evenimentul a avut loc în octombrie 2019 la Bergamo, în Italia. Confruntarea anuală a brânzeturilor nu a avut loc anul trecut din cauza pandemiei Covid-19, conform CNN.