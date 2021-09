VIDEO. Povestea campioanei. Totul despre Ana Maria Brânză, sportiva care a refuzat să dea mâna cu ministrul Tineretului și Sportului

La cei 36 de ani ai săi, Ana Maria a fost desemnata de trei ori cea mai bună spadasină din lume. A cucerit 20 de medalii la campionatele europene și mondiale, dar si medaialia de aur la Jocurile Olimpice de la Rio din 2016. În 2008 a câștigat medalia de argint la Jocurile Olimpice de la Beijing, iar ultima medalie intrată în palmaresul sportivei este cea de argint de la Tokyo, câștigată în luna iulie la Jocurile Olimpice.

Ambițioasă, disciplinată, intuitivă și cea mai importantă calitate, pasionată, Ana Maria Brânză a câștigat in 2020 pentru a patra oara în cariera Cupa Mondială de spadă, performață care nu a mai fost atinsă de niciun sportiv.

Palmaresul sportivei este colosal. Ultimul trofeu castigat anul acesta si cea de-a treia medalie olimpica din cariera, medalia de argint la Jocurile Olimpice de la Tokyo, i-a oferit Anei o mare bucurie fiind dobandita, asa cum spune ea, cel mai greu. Din cauza muncii depuse la antrenamente la 36 de ani. Bucurie, dar si furie la intoarcerea in tara. Un moment care a creat multa valva in presa, a fost acela cand Ana Maria Branza, in urma cu doua luni a refuzat sa dea mana la intoarcerea pe aeroport cu Ministrul Tineretului si Sportului, Eduard Novak, din cauza comentariilor acestuia privind medalia de argint castigata.

Chiar daca a avut numeroase ocazii sa plece in strainatate, Ana Maria Branza a ales sa ramana in tara natala si sa faca performanta aici. A fost numita maestru emerit si este unul dintre cei mai indragiti ambasadori ai sportului peste hotare.

Brânză a fost legitimată la CSA Steaua în 2001 si deține gradul de maior. Este ambassador al sportului universitar, sustine un centru pentru copii autisti din Bucuresti si a lansat campania “Alearga de ziua ta”, care incurajeaza oamenii sa-si sarbatoreasca ziua de nastere prin miscare si colectare de fonduri pentru o cauza caritabila.

Măritată cu un poloist

Chiar dacă sportul de performanta cere sacrificii enorme, campioana Ana Maria Branza nu a uitat de viata personala. Este casatorita cu poloistul Pavel Popescu din 2015. Cununia civila a avut loc la Castelul Cantacuzino, cu o ceremonie restransa, iar o saptamana mai tarziu a avut loc si cununia religioasa la Bucuresti. Cei doi spun ca au trait meciul vietii impreuna, iar de atunci Ana Maria poarta si numele sotului, Popescu, cu care se prezinta si in competitiile sportive.

Campioana si sotul ei recunosc ca isi doresc copii, insa sportul le ocupa cea mai mare parte din timp. Au ales sa-si impartaseasca iubirea pentru un patruped, Duras, pe care il adora si cu care apar des in poze pe retelele de socializare.