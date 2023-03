Rețeta de mucenici moldoveneşti şi munteneşti a lui Cătălin Scărlătescu. Cel mai așteptat desert de pe 9 martie

Sărbătoarea creștină a Sfinților 40 de mucenici din Sebastia este prăznuită pe 9 martie, iar gospodinele prepară cele mai gustoase rețete de mucenici. Și faimosul chef Cătălin Scărlătescu a explicat cum trebuie făcuți mucenicii moldoveneşti şi munteneşti.

Mucenicii în zeamă se prepară în zona Munteniei pe 9 martie. În Moldova, mucenicii se fac din aluat de cozonac și se ung cu miere și nucă.

Rețetă de mucenici muntenești

Cătălin Scărlătescu a dezvăluit care sunt ingredientele de care avem nevoie pentru a face mucenici muntenești: o 500 g făină, 50 g drojdie, 200 ml apă călduță, un praf de sare, zahăr vanilat și 100 ml ulei, pentru aluatul covrigeilor; iar pentru zeamă – 800 g de nucă măcinată, o linguriță de scorțișoară, 350 g de zahăr, un praf de sare, esență de rom, coaja de la o lămâie și 2 sau 3 litri de apă.

Într-un vas se pun făina drojdia, sarea, zahărul vanilat, uleiul și puțină apă călduţă. Se amestecă pentru a se forma un aluat. După ce conținutul devine omogen, se frământă bine și se lasă la crescut câteva minute.

Ulterior se ia aluatul și se întinde pe un blat. Din el trebuie să formăm opturi mici. Covrigeii în formă de 8 se fierb câteva minute, se pun în sită la scurs, apoi se bagă la cuptor. Acum se pune apa la fiert, se adaugă coaja de lămâie, praful de sare, zahărul vanilat și linguriță de scorţişoară. Se adaugă și covrigeii și rețeta este gata.

Cheful de la Antena 1 a mai declarat că îi plăceau așa de tare mucenicii în copilărie că ajungea să-i fure de la vecine pe 9 martie.

„Aveam o vecină lângă bunica, tanti Lenuţa, care avea o bucătărie afară, în curte, ca la ţară. În fiecare an făcea câte două, trei oale de mucenici, pe care le lăsa afară, într-un dulap. În fiecare an, împreună cu fiica ei şi cu ceilalţi băieţi cu care eram prieten, mergeam la ea şi, pe furiş, îi luăm mucenicii. Erau atât de gustoşi! Aveam şi o tehnică aparte. Mergeam cu borcane pe care le umpleam ochi şi fugeam imediat. Oalele i le lăsam întotdeauna pentru că ne gândeam că sigur mai are nevoie de ele. Mâncam mucenicii făcuţi de tanti Lenuţa direct din acele borcane. Când am mai crescut m-am gândit că biata femeie ştia că îi furăm din mucenici şi tocmai de aceea şi făcea atât de multe oale”, a povestit Chef Scărlătescu în emisiunea Chefi la cuţite.

Rețeta de mucenici moldovenești

Pentru această rețetă, gospodinele au nevoie de următoarele ingrediente :

1 kg de faină

450 ml de lapte

50g drojdie proaspătă (sau 2 pliculeţe de drojdie uscată)

3 ouă

125 g zahăr

75 g unt

Coajă de la o lămâie

1 esenţa de vanilie

Pentru ornat:

250 ml de apă şi o jumătate de cană de zahăr, coajă de lămâie sau de portocală şi o linguriţă de esenţă de rom

Pentru sirop:

200g de miere şi 200 g nucă măcinată pentru presărat deasupra mucenicilor.

Se face maiaua înmuind drojdia cu puţin lapte, apoi adăugând o linguriţă de zahăr şi 2 linguri de faină. Se amestecă totul bine şi apoi se lasa deoparte pentru un sfert de oră. Acum se adaugă făina, ouăle şi zahărul. Se adaugă laptele în timp ce frământam. Se adaugă și untul la temperatura camerei şi continuăm să frământăm aluatul. Când e gata, îl lăsăm să crească aproximativ o oră.

Până creşte aluatul, facem siropul: punem la fiert apa cu zahărul şi lăsăm să fiarbă câteva minute, apoi oprim focul şi adăugăm coaja de lămâie sau de portocală şi esenţa de rom. După ce a crescut aluatul, se formează bile (mai mici sau mai mari, în funcţie de preferinţe) în formă de 8.

Se pun mucenicii în tava tapetată cu hârtie de copt şi se mai lasă să crească 20 de minute. Se ung cu ou şi se bagă la cuptor la foc mediu. După ce s-au răcit, trebuie să turnăm sirop și să-i ungem cu miere. Apoi se adaugă nuca, potrivit RTV.