Politica Antonescu despre Ponta și retragere: Ar fi caraghios. Nu mă retrag







Crin Antonescu, fostul președinte PNL, a spus că ar fi caraghios să se retragă de la alegerile prezidențiale din cauza lui Victor Ponta. Candidatul a declarat că are un interes strict în acest acord față de poziția oficială a PSD.

Ponta nu-l sperie pe Crin Antonescu

„Nu știu și nu mă interesează ce face Victor Ponta, cel mult poate fi problema partidului din care face parte domnia sa. Ar fi caraghios, eu nu mă retrag sau candidez în funcție de ce face Victor Ponta. Eu am un interes strict în acest acord de fi candidat comun legat de poziția oficială a PSD. Nu pot fi reprezentant al unei coaliții fără ca PSD să ia o decizie statutară în acest sens.

Nu are nicio legătură candidatura mea cu dl. Ponta și ar fi caraghios să mă retrag eu în funcție de ce decide să facă Victor Ponta (...) Evident că dacă PSD nu validează candidatura mea, acest acord politic este caduc. Rămâne sau nu acest acord în picioare, nu este decizia mea” a declarat Crin Antonescu.

Are încredere în Marcel Ciolacu

Antonescu a ma spus că are încredere în președintele PSD, Marcel Ciolacu, și că așteaptă ca acesta să clarifice situaţia şi să reafirme susţinerea PSD pentru candidatura sa.

„În instituţia PSD şi în conducătorul ei actual, Marcel Ciolacu, este evident că am încredere. La propunerea lor şi a lui, în primul rând, ca prim-ministru şi preşedinte al celui mai mare partid din această coaliţie, eu am răspuns da. Cum ar fi fost să nu am încredere? Sigur că am încredere. Şi am încredere în continuare,” a spus Antonescu. „Aştept ca domnul Ciolacu să facă... poate că l-am ajutat cumva pe domnul Ciolacu să clarifice acest lucru.”

Există unele semne de întrebare

Cu toate acestea, Antonescu a recunoscut că declaraţiile critice venite din partea unor lideri PSD pot ridica semne de întrebare.

„Evident că nu doar dumneavoastră vă puneţi un semn de întrebare, îmi pun şi eu. Nu-l bănuiesc de nesinceritate, nu-l bănuiesc de vreo lucrătură, Dar, dacă laşi în public trei lideri ai partidului să vorbească împotriva candidatului pe care tu l-ai desemnat sub semnătură, asta lasă loc de interpretare.” , a mai spus el.