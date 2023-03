Cât câștigă pe lună Chef Cătălin Scărlătescu. Veniturile sale erau impresionante încă de acum 30 de ani

Cătălin Scărlătescu a dat de înțeles că nu o duce deloc rău, iar pe lună i-ar intra în buzunar câteva mii de euro. Cu toate acestea, se pare că el este cel mai slab plătit dintre jurații de la „Chefi la cuțite”, și asta pentru că nu are și alte contracte de imagine, la fel cum are chef Dumitrescu, spre exemplu.

Cât câștiga Cătălin Scărlătescu în urmă cu 30 de ani

Invitat în podcastul lui Speak, Chef Cătălin Scărlătescu a dezvăluit ce sumă de bani încasa în 1994. „Nu știu ce înțelegi tu din bani. Fii atent. În 1994, salariul meu era de 1.400 de dolari”, a spus Scărlătescu, în podcastul „La fileu”.

Uimit de ce tocmai a auzit, Speak l-a mai întrebat o dată dacă vorbește serios, iar juratul a confirmat. „Eu, niciodată, din 1994, nu am coborât sub suma aia. Cu timpul, am crescut. Eu am muncit pe bani”, a continuat Scărlătescu, dând astfel de înțeles că în prezent câștigă mult mai mult.

În replică, cântărețul i-a spus că în 1994 familia lui a făcut un credit pentru a-și luat primul televizorul color. „1.400 de dolari? În lei cât era? Luai o Dacie”, a exclamat Speak. „Aveam vreo trei mașini atunci”, a adăugat cheful.

Florin Dumitrescu este cel mai bine plătit Chef

Dintre cei trei jurați de la „Chefi la Cuțite”, emisiunea de la Antena 1, chef Florin Dumitrescu ar fi cel care ar încasa cei mai mulți bani. Asta pentru că are un contract de imagine cu Lidl, unde obișnuiește să facă diverse rețete și să promoveze astfel produsele magazinului.

Dumitrescu ar încasa lunar 10.000 de euro. În lunile în care se filmează show-ul de gătit, Chef Sorin Bontea ar încasa peste 3.000 de euro lunar, iar Chef Cătălin Scărlătescu ar primi în fiecare lună aproximativ 2.500 de euro, potrivit româniatv.net.

Cheful este acum concurent în celebrul show „America Express”, unde face echipă cu iubita lui, actrița Doina Teodoru.