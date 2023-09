Rețetă de cheesecake. Cum prepară Carmen Brumă acest desert

Rețetă de cheesecake. Nutriționista Carmen Brumă a explicat cum se prepară acest desert delicios, care se găsește în meniul tuturor restaurantelor. Aveți nevoie de câteva ingrediente:

1 kg cremă de brânză

500 ml smântână pentru frișcă

6 ouă

150 g zahăr brun

200 g făină

zeamă de lămâie

esență vanilie

stafide

praf de copt

Rețeta de cheescake a lui Carmen Brumă

Iubita lui Mircea Badea a declarat că ea prepară acest desert cu multă brânză, ouă și puțin zahăr. Carmen Brumă a mai spus că rezultatul este delicios și sănătos.

„Rețeta mea preferată de cheesecake cu multă brânză, ouă și puțin zahăr. O variantă pe care o puteți da inclusiv copiilor. Pentru început, amestecați zahărul cu crema de brânză, folosim cremă și nu brânză de vaci tocmai ca acesta să iasă foarte fin. Apoi, adăugați treptat câte un ou și amestecați. Puneți făina treptat și omogenizați, astfel încât să nu se facă cocoloașe. Adăugați zeama de lămâie, mirodeniile, esența de vanilie, lămâie, praful de copt. Apoi, la final, adăugați și smântâna pentru frișcă și puneți compoziția într-o tavă sau două cu unt, iar apoi o băgați la cuptor pentru aproximativ 45 de minute, la 180 de grade. Rezultatul este delicios și sănătos.”, a spus Carmen Brumă pe Instagram.

Alt desert recomandat de Carmen Brumă

Nutriționista a mai spus că desertul ei preferat este eclerul cu ness. Aceasta a declarat că și l-ar pune „în perfuzie, ca să dureze mai mult”. Carmen Brumă iubește și înghețata. De curând, ea le-a explicat gospodinelor cum să prepare o rețetă de înghețată de casă, fără zahăr.

Nutriționista a spus că aceasta rețetă este sănătoasă și delicioasă. Ea are puține calorii și este ideală pentru zilele călduroase.

„Îmi place înghețata, mai ales în zilele toride, așa că mi-am făcut o variantă potrivită pentru gustul și nevoile mele: înghețata cu colagen. Am amestecat niște iaurt, cu 5% grăsime, cu 3 cupe de colagen, care mai are încă 8 ingrediente importante pentru sănătatea pielii, părului și unghiilor, apoi, am adăugat niște fulgi de cocos și scorțișoară. Am amestecat totul și am pus compoziția pe foaie de copt, într-o caserolă din sticlă, pe care am băgat-o la congelator, pentru aproximativ 2 ore. Înghețata mea e gata și e delicioasă.”, spune Carmen Brumă, pe rețelele de socializare.