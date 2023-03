Rețeta care a înnebunit internetul. Supa cremoasă de tortellini şi carne de porc tocată

Dacă vă plac tortellini, încercați această reţetă de supă cremoasă în care se adăugă carne de porc tocată, iar ca verdeaţă, adăugaţi niște frunze proaspete de kale dând un plus de culoare, textură și, cel mai important, un plus de vitamine. Această supă vă va încălzi cu siguranță într-o zi răcoroasă și vă va satisface papilele gustative. În plus, este foarte ușor de făcut.

Tot ce trebuie să faceți este să aruncați toate ingredientele (dintre care majoritatea sunt sigur că le aveți deja) într-o oală și gata. Veţi avea o supă delicioasă și consistentă, care va rivaliza cu restaurantele italiene preferate. Chiar dacă această supă cremoasă de tortellini cu carne de porc are kale în ea, cei pretențioși vor adora combinația.

Ingrediente necesare

Supa cremoasă de tortellini cu carne de porc tocată este atât de simplu de făcut și plină de aromă. Are tot ce ai nevoie, de la carne la legume, toate gătite la perfecțiune într-un bulion de roșii savuros. Este combinația perfectă.

Pentru reţetă aveţi nevoie de carne de porc tocată. Încercați să pregătiţi carnea din timp. Puteţi folosi şi carne tocată de curcan dacă doriți o opțiune mai slabă.

Pentru supă veţi nevoie de morcovi, ceapă și usturoi tocate pentru textura perfectă și aroma savuroasă. Condimente italiene, făină pentru a îngroșa baza de supă. Amidonul de porumb funcționează la fel de bine dacă asta ai la îndemână.

Mai trebuie bulion sau pastă de tomate, iaurt grecesc, tortellini cu trei brânzeturi, proaspeţi sau congelați. S-ar putea să fie nevoie să adăugați încă câteva minute timp de fierbere dacă folosiți tortellini congelați. Iar Kale se folosește pentru o textură delicioasă. Acesta poate fi schimbat și cu spanac proaspăt. Sare si piper după gust.

Cum se prepară supă cremoasă de tortellini

E ușor să faci această supă cremoasă de tortellini şi carne de porc. Pur și simplu aruncați toate ingredientele împreună și apoi lăsați aromele să se topească pe aragaz.

Puneţi carnea de porc și legumele într-o cratiţă mare, la foc mediu, până se rumenesc. Odată făcută, se scoate și se pune deoparte pe o farfurie. Apoi se adaugă morcovii şi ceapa să se călesc până se înmoaie. Adăugați usturoiul și condimentele italiene și mai lăsaţi încă un minut.

Adăugați ingredientele rămase și fierbeți, apoi adăugați făina, legumele și carnea. Adăugați pasta de roșii și amestecați. Adăugați smântâna groasă și tortellini și lăsați să fiarbă aproximativ şapte minute până când tortellini sunt fierţi. Adăugați kale chiar înainte de servire și sare și piper după gust.

Sursa: therecipecritic.com