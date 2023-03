Cum se prepară cea mai bună supă de roșii cu legume coapte. N-ai cum să-i rezişti. Este simplă, rapidă, savuroasă şi sănătoasă

Supa de roșii și legume coapte este o rețetă simplă şi foarte simplu de preparat. Este o reşetă veche de pe vremea bunicilor şi merită încercată. De ceste specială? Pentru că la final vă veţi alege cu o supă fină, o supă cremă care nu conține nici cartofi, nici orez, şi totuși are această consistență apetisantă și un gust intens și delicios.

Ingrediente supă de roșii și legume coapte

Pentru a prepara rețeta simplă, rapidă și savuroasă de supă de roşii aveţi nevoie de următoarele ingrediente:

-1 kilogram de roșii cărnoase

-500 de grame de ardei gras (preferabil roșu, ceea ce eu nu am avut) sau kapia

-2 morcovi de mărime medie (150 de grame au avut ai mei)

-1 ceapă mare (120 de grame a avut a mea)

-1 bucată de rădăcină de țelină de 50 de grame (se poate înlocui cu păstârnac sau rădăcină de pătrunjel)

-1 litru de supă de pui/legume sau, ca ultimă alternativă, apă fierbinte

-20 de ml de ulei de măsline

-3 căței de usturoi

-1 linguriță de cimbru uscat

-1 linguriță de busuioc uscat (sau pătrunjel, măghiran, iarba aromatică preferată)

-4 rămurele de busuioc proaspăt (sau pătrunjel, dacă preferați)

-sare și piper proaspăt măcinat, după gust

-opțional, 1 linguriță de miere sau zahăr.

Mod de preparare supă de roșii și legume coapte

1. Până am curățat legumele, numai bine am încins și cuptorul, la 190°C, căldură de jos și sus, fără ventilație. E la fel de corect să se încingă cuptorul la 180°C, cu ventilație.

2. Am curățat și am spălat ceapa, apoi am tăiat-o în bucăți mari (cam în 8). Am curățat, spălat și zvântat roșiile. Pentru că am avut roșii de grădină, unele au fost mai mari, altele mai mici, dar toate la fel de gustoase. În funcție de mărime, le-am tăiat în sferturi, în 8 sau în jumătăți.

Ardeii i-am curățat de cotor și semințe și i-am tăiat în sferturi. Repet ceea ce am spus și la lista de ingrediente: ideali sunt ardeii roșii, pentru că se va obține o supă de roșii și legume coapte de o culoare roșie, vibrantă. Țelina, curățată de coajă, am tăiat-o în bucăți mărișoare.

Toate legumele le-am adăugat în tavă (a cuptorului), într-un singur strat, le-am stropit cu uleiul de măsline și le-am presărat cu sare grunjoasă.

3. Am copt legumele timp de 25 de minute, la o înălțime medie. După cum se vede în imaginea de mai jos, unele dintre aceste legume coapte au urme vizibile de coacere. În orice caz, toate au devenit mai dulci și și-au concentrat gustul. În tavă au lăsat un suc dulce, delicios, pe care nu-l voi lăsa în urmă, îl voi adăuga neapărat în supă!

4. După ce legumele au fost coapte, le-am transferat pe toate într-o oală de 4 litri. Cu o racletă flexibilă, am răzuit tava de toate urmele lipicioase de legume coapte. Tototdată, am transferat în oală și sucul pe care l-au lăsat legumele în tavă. Am adăugat supa de pui – din care eu am de regulă provizii la congelator. Dacă nu aveți, puteți folosi o bază de supă de legume sau chiar apă.

5. Tot acum, am adăugat morcovii curățați, spălați și tăiați rondele, condimentele uscate și cățeii de usturoi, curățați (întregi). Am completat cu apă fierbinte cât aproape să acopere legumele și am adus totul la fierbere.

6. Am acoperit oala cu supă de roșii și legume coapte cu un capac și am fiert-o la foc mic timp de 20 de minute. Chiar la final, am adăugat ramurile de busuioc proaspăt, din care am păstrat deoparte câteva frunze frumoase, pentru servire. Am mai dat supa într-un clocot. Dacă nu vă place în mod deosebit busuiocul, puteți adăuga ierburile aromatice preferate sau puteți să nu adăugați chiar nimic, lăsați supa simplă.

7. După ce toate ingredientele au fost bine fierte, am pasat bine supa, direct în oală, cu blenderul de mână. Se poate folosi și un blender static sau un procesor de alimente. Am insistat cam 4-5 minute cu pasarea, până când supa a avut o consistență fină, catifelată. E mai degrabă portocalie decât roșie, asta pentru că am folosit ardei gras galben.

8. După ce am pasat supa, am ajustat gustul cu sare și piper proaspăt râșnit și a fost gata de servire. Opțional, dacă vi se pare că gustul e prea acru, se poate corecta cu puțină miere sau zahăr. Dacă ați folosit roșii bine coapte, dintr-un soi cărnos, e puțin probabil să fie nevoie.

Sursa: lauralaurentiu.ro.