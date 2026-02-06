Reţea de spălare a banilor, destructurată în urma unei anchete româno-franceze. Patru români, arestaţi

O grupare infracţională specializată în spălarea banilor, constituită din patru cetăţeni români încă din anul 2018, a fost destructurată în urma unei cooperări între autorităţile judiciare din România şi Franţa. Ancheta arată că suspecţii ar fi creat mai multe entităţi comerciale pe teritoriul Franţei, prin intermediul cărora ar fi fost rulate aproximativ 300 de milioane de euro, sume provenite din diverse activităţi infracţionale. În România, patru persoane au fost arestate, iar în Franţa alte nouă persoane se află în arest preventiv, anunță Poliția Română.

Potrivit unui comunicat comun al IGPR şi DIICOT, vineri seară, poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Cluj-Napoca, sub coordonarea Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate, împreună cu procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Cluj, au pus în aplicare, la data de 3 februarie 2026, zece mandate de percheziţie domiciliară în municipiul Bucureşti şi în judeţul Satu Mare.

„Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Cluj-Napoca, sub coordonarea Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizare, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Cluj, au pus în aplicare, la data de 3 februarie 2026, 10 mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti şi judeţul Satu Mare, într-o cauză privind săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, transportul, deţinerea ori alte operaţiuni privind circulaţia drogurilor de risc şi mare risc, spălarea banilor, evaziune fiscală şi fals în înscrisuri sub semnătură privată”, arată sursa citată.

Anchetatorii susţin că, începând cu anul 2018, cei patru români ar fi pus bazele unei grupări de criminalitate organizată, scopul fiind obţinerea unor beneficii materiale substanţiale prin „albirea” banilor proveniţi din infracţiuni.

Anchetatorii descriu un mecanism financiar construit special pentru a ascunde urmele banilor proveniți din traficul de droguri, în care membrii grupării ar fi folosit o rețea de entități juridice create pe teritoriul Franței. Prin antreprenori individuali și societăți pe acțiuni simplificate, aceștia ar fi preluat, contra unor comisioane, sume considerabile de bani, pe care le-ar fi plimbat ulterior prin mai multe conturi bancare ale firmelor aflate sub controlul lor, într-o încercare sistematică de a masca originea ilicită a fondurilor și de a le integra în circuitul aparent legal.

Totodată, suspecţii ar fi creat un circuit financiar fictiv, facturând servicii inexistente între diferite entităţi juridice din Uniunea Europeană, cu scopul schimbării destinaţiei fondurilor şi al diminuării bazei impozabile, afectând astfel bugetul Uniunii Europene şi denaturând rezultatele financiare ale firmelor implicate.

Cercetările au indicat că, prin conturile bancare ale entităţilor controlate de grupare, ar fi fost derulate transferuri de peste 300 de milioane de euro. O parte din bani ar fi fost reintegraţi în circuitul comercial pentru a le fi ascunsă provenienţa, fiind investiţi în imobile din Cluj-Napoca, Bucureşti şi Satu Mare, achiziţionate pe numele unor persoane din anturajul grupului.

În urma percheziţiilor desfăşurate la 3 februarie 2026, anchetatorii au ridicat documente, laptopuri, medii de stocare a datelor, bijuterii, patru ceasuri purtând numele unei mărci de lux, peste 23.000 de euro, precum şi suma de 65.700 de euro formată din bancnote susceptibile a fi contrafăcute.

„Au fost puse în aplicare mandate europene de arestare emise pe numele a 4 dintre persoane, cetăţeni români, la data de 4 februarie 2026, judecătorii de drepturi şi libertăţi din cadrul Curţilor de Apel Oradea şi Bucureşti dispunând măsura arestării preventive a acestora”, a mai precizat IGPR.

În urma cooperării cu autorităţile franceze, s-a stabilit că gruparea ar fi fost sprijinită de alte trei persoane, cetăţeni români. Totodată, autorităţile judiciare din Paris desfăşoară cercetări privind o amplă reţea de spălare a banilor care ar viza şi membrii grupării de origine română.

Pentru a reconstrui în detaliu activitatea infracțională și a acționa coordonat peste granițe, autoritățile din România și Franța au decis, în octombrie 2025, să își unească eforturile într-o structură comună de anchetă, constituită sub egida Eurojust. Acordul a permis desfășurarea simultană a operațiunilor în ambele state, astfel încât, în timp ce în România aveau loc acțiuni operative, anchetatorii francezi au efectuat 15 percheziții domiciliare și au dispus arestarea preventivă a nouă persoane vizate în dosar, marcând o etapă importantă în documentarea și destructurarea rețelei investigate.