Ancheta privind sabotarea navelor din portul Hamburg a ajuns și în România, după o percheziție făcută la Constanța

Ancheta privind sabotarea navelor din portul Hamburg a ajuns și în România, după o percheziție făcută la Constanța
O anchetă de amploare privind tentative de sabotaj asupra unor nave aparținând Marinei federale germane a condus la o percheziție efectuată în România, la locuința unui cetățean român din județul Constanța.

Investigația este derulată în baza unui ordin european de anchetă emis de autoritățile din Germania, iar probele descoperite au fost transmise partenerilor germani.

Potrivit informațiilor oficiale transmise de Inspectoratul de Poliție al Județului Constanța, percheziția a fost realizată de polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța, împreună cu procurorii DIICOT, într-un dosar ce vizează infracțiunea de tentativă de sabotaj.

Poliția română a intervenit în baza unui ordin european de anchetă emis de Germania

Autoritățile române au acționat la solicitarea directă a partenerilor germani, care instrumentează dosarul principal. Ordinul european de anchetă a vizat strângerea de probe de la domiciliul unuia dintre suspecți, cetățean român, despre care anchetatorii susțin că ar fi fost implicat în mai multe acțiuni de sabotaj desfășurate pe teritoriul Germaniei.

Conform comunicatului IPJ Constanța, în urma percheziției au fost descoperite și ridicate mai multe mijloace de probă, care urmează să fie analizate și utilizate în procedurile judiciare derulate de autoritățile germane.

Reprezentanții poliției nu au oferit detalii suplimentare despre natura exactă a probelor, invocând caracterul în curs al anchetei și cooperarea internațională.

Două persoane sunt suspectate că au acționat individual și împreună în portul Hamburg

În centrul anchetei se află două persoane, un cetățean român și un cetățean grec, suspectați că ar fi comis, atât individual, cât și împreună, mai multe acte de sabotaj asupra unor nave aflate în portul Hamburg.

Faptele s-ar fi petrecut în perioada ianuarie – august 2025, într-un context profesional, ambii bărbați desfășurând activități în zona portuară, pe nave aflate în șantierul naval.

Potrivit IPJ Constanța, anchetatorii germani suspectează că cei doi au vizat în mod special nave destinate Marinei germane, respectiv corvete aflate la cheu pentru lucrări de întreținere sau modernizare.

Metodele de sabotaj descrise de anchetatori indică un nivel ridicat de risc

Conform informațiilor transmise oficial, suspecții ar fi recurs la mai multe metode care puteau produce avarii serioase și riscuri majore pentru siguranța navelor.

Printre faptele reținute se numără:

deversarea a peste 20 de kilograme de pietriș abraziv în blocul motor al unei nave perforarea conductelor de alimentare cu apă dulce ale altei nave îndepărtarea capacelor rezervoarelor de combustibil dezactivarea întrerupătoarelor electronice de siguranță

Aceste intervenții ar fi putut duce la avarii grave ale motoarelor, incendii, pierderi de combustibil sau defectarea sistemelor esențiale de funcționare.

Autoritățile germane tratează cazul drept tentativă de sabotaj, infracțiune considerată deosebit de gravă, mai ales în contextul în care navele vizate aparțin unei forțe militare.

Portul Constanța

Sursa foto: Facebook/ Autoritatea Navală Română

Suspecții au fost arestați în Germania și Grecia

Reprezentanții IPJ Constanța au confirmat că cei doi suspecți au fost reținuți marți, unul pe teritoriul Germaniei și celălalt în Grecia.

Ulterior, informațiile au fost confirmate și de Parchetul din Hamburg, citat de agenția France Presse. Potrivit autorităților germane, este vorba despre:

un român în vârstă de 37 de ani, arestat la Hamburg un grec în vârstă de 54 de ani, arestat într-un sat din Grecia

Cei doi sunt suspectați că au comis actele de sabotaj în cadrul activității lor profesionale, în timp ce lucrau pe navele Marinei federale germane aflate în șantierul naval din Hamburg.

Ancheta este instrumentată de Parchetul din Hamburg cu sprijin internațional

Parchetul din Hamburg a transmis că dosarul vizează tentative de sabotare a mai multor corvete ale Marinei germane, aflate temporar la cheu pentru lucrări tehnice.

Autoritățile germane au subliniat că faptele sunt investigate ca parte a unei anchete penale complexe, iar cooperarea cu România și Grecia s-a realizat prin mecanisme europene de asistență judiciară.

Cazul este considerat sensibil inclusiv din perspectivă de securitate, având în vedere natura militară a navelor și potențialele consecințe ale unor avarii deliberate.

