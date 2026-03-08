Republica Moldova este mai puternică datorită femeilor. Mesajele liderilor de la Chișinău de Ziua Internațională a Femeii

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de felicitare în care a evidențiat contribuția femeilor la consolidarea societății și la dezvoltarea statului.

„Moldova este mai puternică datorită curajului, dedicării și muncii femeilor. Vă urez tuturor sănătate, respect și încredere în propriile forțe”, a transmis șefa statului într-un mesaj publicat pe rețelele sociale.

Mesajul transmis de președintă pune accent pe rolul activ pe care femeile îl au în viața socială, economică și politică a țării, precum și pe necesitatea de a recunoaște și aprecia eforturile lor în construirea unei societăți mai echitabile și mai prospere.

La rândul său, președintele Parlamentului, Igor Grosu, a subliniat că Ziua Internațională a Femeii nu este doar o zi dedicată felicitărilor și florilor, ci și un moment de reflecție asupra progreselor realizate în domeniul drepturilor femeilor și asupra provocărilor care încă persistă.

„8 martie este despre drepturi câștigate și drepturi încă de apărat. Este important ca fiecare fată din Moldova să știe că are dreptul la șanse egale, că poate visa fără limite, iar responsabilitatea noastră, a celor de astăzi, este să construim condițiile în care acest lucru să fie posibil”, a menționat el.

La finalul mesajului, speakerul Parlamentului a transmis un gând de felicitare tuturor femeilor și fetelor din Republica Moldova, urându-le sănătate, împliniri și respect: „La mulți ani femeilor și fetelor din întreaga țară!”.

În mesajul său de felicitare, prim-ministrul Alexandru Munteanu a evidențiat rolul esențial al femeilor în familie, comunitate și instituțiile statului, arătând că implicarea și determinarea lor contribuie în mod direct la dezvoltarea Republicii Moldova.

„Femeile din Moldova sunt puternice, curajoase și incredibil de dedicate. Le admirăm în familiile noastre, în școli și spitale, în afaceri, în agricultură, în instituțiile statului și în comunități”, a scris premierul.

El a adăugat că prin munca, răbdarea și determinarea lor, ele țin această țară în mișcare și îi dau speranță, evocând și reflecțiile poetului Grigore Vieru, potrivit căruia femeia este începutul tuturor începuturilor, precum și ale Regina Maria a României, care considera că femeile au darul de a ține lumea unită chiar și în momentele dificile.

Totodată, premierul a subliniat că aprecierea și respectul pentru femei trebuie să fie constante, nu doar simbolice și limitate la o singură zi din an.

„Nu este nevoie de o singură zi în calendar pentru ca o femeie să fie apreciată, respectul trebuie să fie constant. Dar 8 Martie este un prilej bun să spunem, cu mai multă căldură, cât de mult contează”, a menționat șeful Guvernului.

În același context, el a afirmat că fiecare femeie merită să fie apreciată nu doar pentru rolurile pe care le îndeplinește în societate, ci și pentru realizările obținute prin talentul, ambiția și munca proprie.

„Responsabilitatea noastră, ca stat, este să construim aceste condiții: o țară în care fiecare femeie să se simtă respectată, liberă și mândră de ceea ce este și de ceea ce devine”, a subliniat premierul.

La finalul mesajului, demnitarul a transmis un gând de apreciere pentru toate femeile din Republica Moldova: „Astăzi spunem din inimă: vă respectăm, vă iubim, vă mulțumim. La mulți ani tuturor femeilor!”

Ziua Internațională a Femeii, celebrată anual la 8 martie, este dedicată recunoașterii contribuției femeilor la dezvoltarea societății și promovării egalității de gen. De-a lungul timpului, această zi a devenit un simbol al luptei pentru drepturi egale, oportunități egale și respect pentru femei în toate domeniile vieții.

Originea sărbătorii este legată de mișcările pentru drepturile femeilor de la începutul secolului al XX-lea, când femeile au început să protesteze pentru condiții de muncă mai bune, pentru dreptul la vot și pentru participarea egală în viața publică și politică. În prezent, 8 martie este marcat în numeroase state ale lumii atât prin evenimente dedicate femeilor, cât și prin inițiative care promovează egalitatea și combat discriminarea.

În Republica Moldova, această zi este sărbătorită pe scară largă, fiind un prilej de a aduce mulțumiri și apreciere femeilor pentru rolul lor în familie, în comunitate și în dezvoltarea societății.