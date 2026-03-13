Cehia reduce bugetul apărării. Ambasadorul SUA la NATO: Aceste cifre nu sunt arbitrare

Ambasadorul Statelor Unite la NATO, Matthew Whitaker, a transmis joi un mesaj ferm către statele membre ale Alianței, subliniind că toate țările trebuie să își respecte angajamentele privind cheltuielile pentru apărare. Reacția vine după ce parlamentul ceh a aprobat un buget pentru anul 2026 în care fondurile alocate apărării sunt reduse, în loc să crească în direcția stabilită la summitul NATO de la Haga, potrivit Reuters.

Matthew Whitaker a publicat o reacție pe rețeaua de socializare X, în care a făcut referire la decizia autorităților de la Praga. Mesajul a fost însoțit de o captură de ecran a unui titlu de presă referitor la aprobarea bugetului ceh.

„Toţi aliaţii trebuie să-şi îndeplinească sarcinile şi să-şi onoreze angajamentul de la Haga privind apărarea”, a indicat ambasadorul Whitaker.

Diplomatul american a subliniat că obiectivele stabilite în cadrul NATO nu sunt negociabile.

„Aceste cifre nu sunt arbitrare. Ele se referă la cerinţele în vigoare - iar acestea sunt de 5% (procent din PIB alocat apărării în mod treptat până în 2035, n.red) ca standard. Fără scuze, fără excepţii”, a completat ambasadorul american.

Partidul ANO (Acțiunea Cetățenilor Nemulțumiți), condus de premierul Andrej Babis, a câștigat alegerile legislative din octombrie anul trecut. În campania electorală, formațiunea a promis oprirea ajutorului militar acordat Ucrainei, reducerea inegalităților sociale și s-a opus politicilor Uniunii Europene privind migrația și combaterea schimbărilor climatice.

După alegeri, Babis a format un guvern de coaliție alături de două formațiuni apropiate ideologic: partidul „Motoriștilor” și partidul de extremă dreapta Libertate și Democrație Directă (SPD). Această din urmă formațiune este cunoscută pentru pozițiile sale critice față de Uniunea Europeană și NATO.

Guvernul de la Praga a reușit miercuri să obțină în camera inferioară a parlamentului aprobarea unui buget revizuit pentru anul în curs. În noua formă, alocarea pentru Ministerul Apărării a fost redusă la 154,8 miliarde de coroane, echivalentul a aproximativ 7,31 miliarde de dolari.

Această sumă reprezintă aproximativ 1,73% din produsul intern brut.

Procentul este chiar sub obiectivul de 2% din PIB stabilit anterior în cadrul NATO. La summitul Alianței desfășurat anul trecut la Haga, statele membre – cu excepția Spaniei – au acceptat, sub presiunea președintelui american Donald Trump, să crească gradual cheltuielile pentru apărare până la 5% din PIB până în anul 2035.

Acest procent este împărțit în două componente: 3,5% pentru cheltuieli strict militare și 1,5% pentru investiții legate de securitate, precum infrastructura critică, dezvoltarea industriei de apărare sau apărarea cibernetică.

Premierul Andrej Babis a apreciat că ținta de 5% din PIB pentru apărare nu este realistă. El a precizat că guvernul său are și alte priorități bugetare, printre care sistemul de sănătate. Ministerul ceh de Finanțe afirmă totuși că, pentru anul în curs, alocarea pentru apărare ar ajunge la aproximativ 2,07% din PIB.

Un organism național de analiză a cheltuielilor publice a atras însă atenția că în acest procent sunt incluse și fonduri destinate altor domenii, precum proiecte rutiere gestionate de Ministerul Transporturilor, care ar putea să nu fie recunoscute de NATO drept cheltuieli militare.

Președintele Cehiei, Petr Pavel, fost general și fost oficial NATO, a avertizat că reducerea bugetului pentru apărare ar putea afecta încrederea aliaților. Cu toate acestea, el a transmis că nu intenționează să respingă legea bugetului prin veto.