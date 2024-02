Politica Schimb de replici între Janis Mazeiks și Evghenia Guțul







Un contondent schimb de replici a avut loc între Janis Mazeiks, ambasadorul UE la Chișinău, și Evghenia Guțul, bașcana din Găgăuzia.

Totul a pornit după ce ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, Janis Mazeiks, a declarat că un dialog cu bașcanul Găgăuziei, Evghenia Guțul, care are legături cu un infractor (cu referire la condamnatul fugar Ilan Șor - n. red.), este imposibil.

Mazeiks: Ne vom continua angajamentele față de poporul Găgăuziei

Declarația lui Janis Mazeiks, făcută la postul Rlive TV, ca răspuns la o întrebarea cu privire la motivele pentru care niciun diplomat nu s-a întâlnit cu Evghenia Guțul.

Aceasta a fost aleasă, în primăvara anului 2023, ca bașcan al Găgăuziei, după ce a candidat din partea partidul Șor, declarat ulterior ilegal de Curtea Constituțională.

„Din câte știu eu, e adevărat că niciun diplomat, cel puțin european, nu s-a întâlnit cu guvernatoarea aleasă, dar o să repet ceea ce am menționat și în trecut: Din partea noastră, noi ne vom continua angajamentul față de cetățenii din Găgăuzia, față de Adunarea Populară, ONG-uri și mass-media din Găgăuzia dar, practic, este imposibil, pentru noi, să purtăm un dialog cu un bașcan până nu e clar că nu are legături cu un infractor, și am spus acest lucru în repetate rânduri”, a spus ambasadorul UE la Chișinău.

Mazeiks: Niciun diplomat european nu se întâlnește cu un politician ce are legături cu un infractor

„Este imposibil să fim asociați cu cineva care astăzi este condamnat de instanțele de judecată ale Republicii Moldova, pentru furtul unui miliard din bugetul Republicii Moldova. (…) Faptul că finalmente s-a aprobat o decizie pe dosarul Ilan Șor este unul dintre cele mai bune exemple că, într-adevăr, se înregistrează progres în lupta împotriva corupției”, a spus diplomatul european Janis Mazeiks, la emisiunea Rlive TV.

„Din același motiv, Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, nu a semnat încă Decretul de numire a noii bașcane, Eugenia Guțul, ca membru al Guvernului Republicii Moldova, așa cum prevede Codul de Autonomie al Găgăuziei”, a mai spus diplomatul.

Evghenia Guțul: Sunteți reprezentant al UE, nu al unei facțiuni politice

După ce Janis Mazeiks a declarat că nu se va întâlni cu Evghenia Guţul, deoarece are legături „cu un infractor”, bașcanul Găgăuziei a reacționat violent, acuzândul de partizanat politic pe ambasadorul UE la Chișinău.

Guvernatoarea Găgăuziei a declarat că regiunea este pregătită să colaboreze cu UE. „Ambasadorul UE Mazeiks, care m-a acuzat e legături cu Ilan Șor, a uitat că anume poporul din Găgăuzia mi-a încredințat mie și echipei administrarea regiunii. Criticându-mă, îi criticați și pe toți cei care au susținut viziunea noastră la alegeri libere și democratice”, a declarat Evghenia Guțul.

Ea s-a plâns și de ceea ce a numit „atacuri din partea Maiei Sandu”, invocând „politici anti-Găgăuzia”. „Avem scopul să vă amintim despre rolul dumneavoastră de reprezentant al Uniunii europene, nu al unei fracțiuni politice”, a mai spus Evghenia Guțul.