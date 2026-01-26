Renunțare neașteptată. Vicecampioana olimpică Anastasia Nichita lasă fotoliul de deputat pentru a fi mamă și a-și urma cariera sportivă

Republica Molodva. Deputata Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Anastasia Nichita, a anunțat că renunță la mandatul de deputat, la scurt timp după ce a acces în Legislativul Republicii Moldova. Sportiva de performanță a explicat că decizia a fost determinată de imposibilitatea de a combina multiplele responsabilități, rolul de mamă, funcția parlamentară și cariera sportivă.

„Decizia pe care o împărtășesc astăzi nu a fost una ușoară și nici luată în grabă. A venit după multă reflecție, sinceritate cu mine însămi și respect față de oamenii care mi-au oferit încrederea lor. În ultima perioadă am încercat să duc, în același timp, rolul de mamă, rolul de sportivă care încă visează la Los Angeles 2028 și responsabilitatea funcției de deputat. Am vrut să fiu peste tot, pentru toți. Însă adevărul este simplu și dureros: oricât de puternici am fi, nu putem fi în toate locurile în același timp.”, a scris Nichita pe Facebook.

Sportiva a subliniat că va rămâne activă în viața publică și va promova valorile sportive și naționale, însă va acorda prioritate familiei și carierei olimpice:

„Aleg să fiu acolo unde sunt cea mai necesară acum: lângă copilul meu, lângă familia mea și lângă visul care încă mă ține vie și puternică. Aleg să fiu mamă cu toată inima și sportivă cu aceeași credință cu care am intrat mereu pe saltea și în viață. Plec din Parlament cu fruntea sus și cu o recunoștință imensă față de toți cei care au avut încredere în mine. Fiecare vot, fiecare mesaj de susținere, fiecare cuvânt bun a însemnat enorm. Chiar și momentele grele, criticile și atacurile m-au întărit și m-au învățat lecții importante.”

Anastasia Nichita a candidat pe locul 10 pe lista PAS la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Aceasta este cea mai recentă pierdere pentru fracțiunea PAS, după ce în noiembrie 2025 deputații Constantin Cheianu, Maria Acbaș, Roman Cojuhari, Viorel Bostan și Nicolae Drăgănel părăsiseră deja Parlamentul.

Anterior, alți opt deputați din cadrul Legislativului au renunțat la mandate: Dan Perciun, Emil Ceban, Vladimir Bolea, Mihai Popșoi, Ludmila Catlabuga, Nicu Popescu, Dorin Recean și Artur Mija, fie pentru a prelua alte funcții politice, fie pentru a se retrage complet din viața politică.

Conform procedurilor legale, mandatul vacant al Anastasiei Nichita va fi atribuit următorului candidat eligibil de pe lista PAS, asigurând continuitatea reprezentării în Parlament și respectarea principiului de succesiune conform legislației electorale.

Anastasia Nichita a câștigat medalia de argint la Jocurile Olimpice de la Paris, primul argint olimpic al Republicii Moldova în ultimii 24 de ani. La categoria 57 kg, ea a învins pe Sandra Paruszewski (Germania), Giullia Penalber (Brazilia) și Kexin Hong (China), cedând doar în finală în fața japonezei Tsugumi Sakurai. Această performanță a adus sportului moldovenesc o recunoaștere internațională remarcabilă.

În august, vicecampioana olimpică Anastasia Nichita a devenit mămică pentru prima oară. Luptătoarea, medaliată cu argint la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, a adus pe lume o fetiță pe nume Kataleya-Maria.