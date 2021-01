Regulile anti-COVID din Marea Britanie sunt deja draconice. Însă noile măsuri preconizate de guvern sunt de-a dreptul terifiante.

Se intenționează ca oamenilor să li se interzică să-și vorbească pe stradă sau în supermarketuri. Sau să li se permită să iasă din casă doar o dată pe săptămână.

Într-o declarație de presă, șeful campaniei de vaccinare, Nadhim Zahawi, a recunoscut: „Revizuim toate restricțiile”.

O sursă guvernamentală a declarat pentru Daily Telegraph că actuala regulă, care permite întâlnirea cu o singură din altă gospodărie, să facă exerciții fizice, „este folosită ca un pretext de oameni să iasă la o cafea cu prietenii”, și probabil va fi eliminată.

Sursa a mai adăugat că guvernul Boris Johnson vrea să se „asigure că oamenii nu își folosesc imaginația pentru a interpreta regulile cum vor ei”.

Potrivit acelorași informații, se preconizează și creșterea amenzilor, de la 200 la 500 de lire sterline.

Dezvăluirile privind regulile anti-COVID ce intenționează să fie adoptate vin după o sumedenie de incidente între poliție și oameni pe stradă.

O înregistrare video arăta polițiști arestând persoane care mergeau, erau așezate pe bancă sau beau cafea afară.

După ce imaginile au devenit virale, poliția a declarat că totul este o înscenare a „manifestanților anti-carantină”.

Please find our statement below ⬇️ pic.twitter.com/roVVLxjG5E

Some people have suggested there was an anti-lockdown protest taking place. Daily Mirror says here: "There is no suggestion that any of the people confronted by police were taking part in a protest." Happy to be told otherwise if anyone has further info. https://t.co/gQNWf2DX33

This is what the police have sunk to – blaming their victims for their unlawful arrests… Disgraceful. https://t.co/yGbcUyTVbw pic.twitter.com/nuGGOcOafF

Alte două femei au fost interogate și amendate de poliție pentru că se plimbau într-o zonă aflată la 7 kilometri de domiciliu. Deși aceasta nu contravine restricțiilor anti-COVID.

Poliția le-a spus femeilor că paharele de cafea din mâna lor constituiau un „picnic”.

Alte înregistrări arătau polițiști stând la un bar și bând cafea, persoana care filma întrebându-i de ce nu respectă regulile.

The lockdown police know it’s all bullishit. The rules, the masks, the tickets. But they’re exempt, so they’re fine with it. It’s probably fun for some of them, the ones who became police for the thrill of wielding power. pic.twitter.com/2z4YpAAZxz

Într-un alt incident, un cuplu cu un copil și un căruț a fost amendat de poliție în centrul Birminghamului pentru că treceau pe acolo.

Însă, probabil, cel mai scandalos caz este cel al unei familii din Scoția, arestate de poliția care i-a intrat cu forța în casă. „Organele” fuseseră informate de un vecin că sunt „prea multe persoane în interior”.

This is what your taxes and capitulating to the government get you.

Scottish police use lockdown powers to storm into a home and violently arrest the family. The children screaming really fucked me up. pic.twitter.com/J6qfHLHKzv

