Plasturele COVID va lansa o nouă serie de controverse. Într-o postare publicată de Unilad, echipa de cercetători declară că intenționează să creeze un prototip de plasture inteligent. Acesta ar trebui să conțină un vaccin anti-COVID . Proiectul e gândit să se finalizeze până la sfârșitul lunii martie.

Se speră ca acesta să treacă testele clinice în timp util, înainte de încheierea campaniei globale de vaccinare.

Potrivit cercetătorilor, plasturele va folosi micro-ace atât pentru a administra vaccinul anti-coronavirus cât și pentru a monitoriza eficiența lui asupra pacientului, urmărindu-i răspunsul imunitar.

