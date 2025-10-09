Reguli stricte pentru meciul amical România-Republica Moldova

Federaţia Română de Fotbal (FRF) a emis regulile de conduită pentru suporterii care vor asista joi, 9 octombrie 2025, la partida România – Republica Moldova, pe Arena Națională, de la ora 21:00. Regulile vizează siguranța spectatorilor, prevenirea incidentelor și respectarea legislației în vigoare, iar nerespectarea acestora poate atrage sancțiuni contravenționale, penale sau interdicția de acces la viitoare evenimente sportive.

FRF a stabilit măsuri clare privind accesul și comportamentul suporterilor în incinta stadionului. Toți spectatorii sunt obligați să respecte indicațiile organizatorilor și ale forțelor de ordine, să prezinte documentele de acces la intrare și să se supună controlului corporal sumar.

Refuzul poate duce la interdicția de acces. De asemenea, ocuparea locului indicat pe bilet este obligatorie, iar introducerea bagajelor mai mari decât formatul A4 nu este permisă.

Sunt interzise bannerele cu conținut politic, obscen sau discriminatoriu, materialele pirotehnice, sticlele și recipientele din plastic, armele, dispozitivele LASER și articolele vestimentare care ascund identitatea. Comportamente precum consumul de alcool, fumatul în tribune, scandările rasiste sau xenofobe, gesturile obscene și violența fizică sau verbală sunt strict interzise

Pentru fluidizarea accesului, FRF recomandă sosirea în intervale orare diferențiate, între 18:00 și 19:00 pentru Inelul 1, 19:00–20:00 pentru Inelul 2, 20:00–20:15 pentru Inelul 3, iar VIP-urile și lojele între 20:00 și 20:30. Arena Fanilor se va deschide la ora 18:00, accesul realizându-se exclusiv pe baza biletului din aplicația Bilete FRF.

RF atrage atenția asupra restricțiilor de trafic impuse de Primăria Municipiului București și recomandă folosirea transportului public, programul STB fiind prelungit până la ora 01:00. Parcarea și defluirea pietonală vor fi coordonate pentru a evita aglomerația, iar șoferii sunt rugați să oprească motoarele pentru reducerea emisiilor de CO₂.

Minorii sub 14 ani pot intra doar însoțiți de un adult, responsabil de comportamentul lor pe durata evenimentului. Coregrafiile pregătite de grupurile de suporteri vor fi aprobate de FRF, iar bannerele identitare pot avea dimensiuni maxime de 2m x 1,5m, fiind necesară aprobarea pentru dimensiuni mai mari.