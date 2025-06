Politica Regretele și temerile lui Ion Iliescu. Sfaturi pentru românii care vor să aibă o viață lipsită de griji







Ion Iliescu, fostul președinte al României, se confruntă cu o situație medicală dificilă, fiind internat la spitalul SRI din București. După o serie de investigații amănunțite, medicii au stabilit că fostul președinte are cancer la plămâni. În ultimele zile, fostul șef de stat a fost supus unor intervenții chirurgicale complexe, prin intermediul cărora medicii au reușit să îi elibereze căile respiratorii. Cu puțin timp înainte de a ajunge pe mâinile medicilor, politicianul a vorbit despre temerile și regretele sale.

Ion Iliescu, în fața celei mai mari provocări

Într-un interviu recent, el a fost întrebat dacă simte teamă față de moarte. Iliescu

Ion Iliescu a mărturisit că nu i-a fost teamă de viață, ceea ce, în opinia sa, a făcut ca relația lui cu moartea să fie una acceptabilă. Fostul președinte a povestit că a trăit viața în mod intens, trecând prin diverse etape, roluri și experiențe. El a subliniat că nimeni nu poate decide cât timp trăiește și că a acceptat atât ceea ce i-a fost dat. Totodată, fostul președinte a menționat că lipsa accesului la social media i-ar fi prelungit, poate, existența.

„Nimeni nu decide pentru sine cât trăiește. Am trăit ce mi s-a dat și ce am construit”, a explicat el, în emisiunea Avangarda.

Iliescu a recunoscut că viața sa nu a fost lipsită de dificultăți și sacrificii. De asemenea, fostul lider de la Cotroceni a explicat că frica de moarte apare atunci când cineva trăiește cu regretul că nu a realizat tot ceea ce și-a propus.

Despre România

El a subliniat că și-a dat toată silința pentru România și nu regretă că nu a reușit să îi ofere un parcurs euroatlantic și democratic.

„Dar eu am făcut tot ce mi-a stat în putere pentru România, și nu am vreo părere de rău că nu am apucat să îi ofer un drum euroatlantic și democratic. Dimpotrivă”, a explicat el.

Mai mult, fostul șef de stat a menționat că moartea rămâne o „experiență metafizică”.

Iliescu a ținut să le mulțumească tuturor celor celor care l-au însoțit pe parcursul vieții, atât în momente bune, cât și în cele dificile.

„Vreau să mulțumesc celor care m-au însoțit de-a lungul vieții. (…)Celor care mi-au rămas prieteni și când nu ne-am mai strâns mâna de la Cotroceni, ci din strada Atena sau din intimitatea casei mele, unde puțini ne-au trecut pragul”, a continuat el.

Ion Iliescu și-a exprimat recunoștința față de soția lui

De asemenea, fostul lider și-a exprimat recunoștința față de Nina, partenera sa de viață, amintind că legătura lor nu a fost axată pe propriile interese, ci a avut în prim-plan binele celorlalți.

„Viața noastră împreună nu a fost despre noi, decât la această senectute; a fost despre alții, despre România, despre societatea pe care am vrut să o lăsăm în urma noastră, lucidă și rațională”, a mai spus fostul șef de stat.

Iliescu a vorbit și despre secretul unei vieți fericite, menționând că aceasta poate fi construită „cu rațiunea”.

„Rețeta nu e să ai o viață fabuloasă și fericită pe care să o urmărești cu imaginația, ci o viață pragmatică și pe cât cu putință lucidă și mulțumitoare, pe care să o construiești cu rațiunea”, a continuat el.

La final, fostul lider de la Cotroceni a subliniat că „imaginația a făcut multă lume nefericită”.

„În rest, frica de moarte echivalează cu frica de a fi om. Face parte din ontologia noastră. Să nu ne fie frică să fim oameni”, a încheiat fostul președinte.