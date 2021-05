Regina a fost în doliu, dar lui Harry nu i-a păsat! Critici noi pentru Familia Regală. Ducele de Sussex şi Meghan Markle au un băieţel şi aşteaptă venirea pe lume a surioarei lui Archie. Într-un dialog cu Dax Shepard (regizor și scriitor american) și Monica Padman (nominalizată la Emmy), Harry a precizat că vrea să-şi protejeze copiii de traumele trăite de el în Familia Regală.

Totuşi, Ducele de Sussex a avut grijă să spună că nu crede că „ar trebui să arătăm cu degetul” către nimeni. Jurnaliştii de la BBC au încercat să obţină o reacţie de la Palatul Buckingham și de la Clarence House, dar demersul n-a avut succes.

În podcastul Armchair Expert, Prințul Harry și-a comparat viața cu o combinaţie din filmul The Truman Show, în care personajul principal își trăiește viaţa fără să vrea într-o emisiune TV. El a spus că dacă te-ai născut în Familia Regală „moștenești fiecare element al acesteia fără opţiune”, inclusiv faptul că presa din Marea Britanie „simte că este proprietara ta”.

Prințul Harry i-a spus lui Dax Shepard: „Nu cred că ar trebui să arătăm cu degetul sau să dăm vina pe cineva, dar cu siguranță când vine vorba despre creşterea copiilor, dacă am experimentat o formă de durere sau suferință din cauza durerii şi a suferinței pe care probabil le-au suferit tatăl meu sau părinții mei, mă voi asigura că voi rupe ciclul respectiv, astfel încât să nu-l transmit, practic. Există o mulțime de dureri și suferințe genetice care se transmit.”

Prinţul Charles a ignorat întrebările unui reporter de la BBC

Mai mult, el a completat că părinţii trebuie să facă tot ce depinde de ei pentru obiectivul menţionat mai sus: „Am început pun totul cap la cap și să spun «bine, deci aici a mers la școală, așa s-a întâmplat, știu asta despre viața lui, știu, de asemenea, că este legat de părinții lui, deci înseamnă că m-a tratat așa cum a fost şi el tratat, așa că, oare cum pot să schimb asta pentru copiii mei?»” Când a fost informat despre ultimele remarci ale Prinţului Harry, tatăl său, Prinţul Charles a ignorat întrebările unui reporter de la BBC.

Ducele de Sussex are 36 de ani, dar a spus că avea 20 când s-a gândit prima dată la delimitarea de Familia Regală: „Nu vreau slujba asta, nu vreau să fiu aici. Nu vreau să fac asta. Uite ce i-a făcut mamei mele (n.r. – Prinţesa Diana), deci cum o să mă așez vreodată și o să am o soție și o familie când știu că asta se va întâmpla din nou? Am văzut în spatele cortinei, am văzut modelul de afaceri. Știu cum funcționează această operațiune şi nu vreau să fac parte din ea.”

În cadrul unui interviu de 90 de minute, Prințul Harry a spus că mutarea familiei sale în SUA nu a făcut parte din plan, dar a trebuit să pună familia și sănătatea mintală pe primul loc, conform BBC.