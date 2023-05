Regele Charles și Regina Camilla, la balconul Palatului Buckingham. Cine sunt persoanele din spatele lor. Video- Foto

Regele Charles și Regina Camilla, proaspăt încoronați, au apărut la balconul Palatului Buckingham împreună cu un grup select de membri ai familiei regale.

Lor li s-au alăturat Prințul și Prințesa de Wales, copiii lor, Ducele și Ducesa de Edinburgh și Prințesa Anne şi două dintre doamnele din serviciul personal al Camillei. De asemenea, alături de rege şi regină au fost prezenţi la balcon Prinţesa Anne şi Prinţul Edward şi unii dintre nepoţii Camillei.

Sursa foto: dailymail.co.uk.

Încă o dată, Prințul Louis și Prințesa Charlotte au furat spectacolul făcând semne cu mâna și arătând cu entuziasm, în timp ce avioanele au zburat peste Palat. La un moment dat, micuțul Louis, a țipat șocat în timp ce avioanele s-au repezit peste capetele lor.

Dar unchiul lor, Prințul Harry, a decis să nu se întoarcă la Palatul Buckingham și se pare că a fost condus direct la aeroportul Heathrow pentru a se întoarce acasă, după o ședere de 24 de ore în Marea Britanie. Se spune că este hotărât să se întoarcă în California pentru a fi alături de a patra aniversare a fiului său Archie.

Parada Red Arrows a fost redusă din cauza vremii. Avioanele au zburat peste palat, cu fum roşu, alb şi albastru, iar o trupă a intonat din nou imnul naţional.

King Charles, Queen Camilla and other members of the Royal Family have appeared on the balcony at Buckingham Palacehttps://t.co/PpPLdMd9Sa pic.twitter.com/S1HyLHESgA

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) May 6, 2023