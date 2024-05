Monden A murit Jeannie Epper, legendara cascadoare din „Wonder Woman”







Jeannie Epper, o dublură remarcabilă care a realizat cascadorii pentru numeroase actrițe de top din filmele de acțiune ale anilor '70 și '80, printre care și pentru Lynda Carter din „Wonder Woman”, a încetat din viață la vârsta de 83 de ani.

Jeannie Epper a încetat din viață din cauze naturale duminică, la domiciliul său din Simi Valley, California, conform declarațiilor oferite de purtătorul de cuvânt al familiei, Amanda Micheli, pentru The Associated Press.

Considerată una dintre cele mai mari din domeniul său, cu o carieră ce a depășit 70 de ani, Jeannie Epper a fost numită de Entertainment Weekly în 2007 „cea mai mare cascadoare care a trăit vreodată”. Epper provenea dintr-o familie de cascadori, părinții ei, John și Frances Epper, fiind la rândul lor cascadori. Cariera sa în acest domeniu a început la vârsta de 9 ani. Într-un documentar din 2004 intitulat „Double Dare”, regizat de Micheli, Epper a declarat: „Este tot ce știu cu adevărat, în afară de a fi mamă sau bunică”.

Frații ei, Tony, Margo, Gary, Andy și Stephanie, au fost, de asemenea, implicați în cascadorii. Potrivit The Hollywood Reporter, Steven Spielberg i-a numit „The Flying Wallendas of Film”. Copiii ei, Eurlyne, Richard și Kurtis, precum și nepotul ei, Christopher, au urmat-o în acest domeniu.

Jeannie Epper a fost una dintre fondatoarele Asociației Cascadorilor de Film în 1968, ocupând poziția de președinte al asociației începând din 1999 și rămânând membră de onoare. De asemenea, în 2007, a primit premiul pentru întreaga carieră din partea Taurus World Stunt Awards, devenind prima femeie selectată pentru această distincție.

Remarcabilă pentru agilitatea sa, abilitățile sale de călărie și spiritul competitiv, Epper, cu cei 1,70 metri înălțime, a fost dublura Lindei Evans în serialele ABC „The Big Valley” în anii 1960 și „Dynasty” în anii 1980. Atunci când personajul Krystle al lui Evans era implicat în una din celebrele sale confruntări cu Alexis al lui Joan Collins, existau șanse mari să fie dublată de Epper în scenele de luptă.

De asemenea, Jeannie Epper a făcut cascadorii pentru Kate Jackson în „Charlie's Angels”, pentru Lindsay Wagner în „The Bionic Woman”, pentru Angie Dickinson în „Police Woman”, pentru Jessica Walter în „Play Misty for Me” (1971), pentru Jill Clayburgh în „Silver Streak” (1976) și pentru Nancy Allen în „RoboCop” (1987).

A avut o carieră impresionantă. Ultima cascadorie a făcut-o la vârsta de 80 de ani

Jeannie Epper a colaborat cu Steven Spielberg (în calitate de regizor sau producător) la opt filme, inclusiv „Close Encounters of the Third Kind” (1977), „1941” (1979), „Poltergeist” (1982), „Catch Me If You Can” (2002) și „Minority Report” (2002).

Pe lângă filmele menționate, Epper a contribuit la producția unor filme remarcabile precum „Our Man Flint” (1966), „Coffy” (1973), „Earthquake” (1974), „The Towering Inferno” (1974), „Smokey and the Bandit II” (1980), „The Cannonball Run” (1981), „Blade Runner” (1982), „Extremities” (1986), „Outrageous Fortune” (1987), „Road House” (1989), „Total Recall” (1990), „The Fugitive” (1993), „Die Hard With a Vengeance” (1995), „Con Air” (1997), „Rush Hour 2” (2001), „The Italian Job” (2003), „Kill Bill: Vol 2” (2004), „The Fast and the Furious: Tokyo Drift” (2006) și „The Amazing Spider-Man” (2012).

La vârsta de 69 de ani, Epper a făcut o cascadorie spectaculoasă, sărind peste o mașină în flăcări și aterizând în siguranță, pentru o reclamă din 2010. La vârsta de 80 de ani, a primit ultimul său credit de cascadorie.