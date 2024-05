Monden Suferința prin care a trecut Whoopi Goldberg. A rămas traumatizată pe viață







Whoopi Goldberg a povestit că mama ei a suferit electroșocuri și a uitat cine sunt copiii ei. Actrița a spus că a rămas traumatizată pe viață după ce femeia care a născut-o a avut o cădere nervoasă și a fost spitalizată.

Suferința prin care a trecut Whoopi Goldberg

„Nu știam cine sunt când am ieșit din spital. Nu aveam nicio idee despre cine eram. Știam doar că nu vreau să mă mai întorc niciodată în acel spital. Așa că a trebuit să fac tot ce am putut. Dacă mi se spunea că cerul este verde și vedeam că nu este verde, ci albastru, spuneam: . Pentru că nu mai voiam asta", i-a povestit mama sa lui Goldberg.

Absența mamei sale a afectat-o enorm

Actrița a povestit că absența mamei sale timp de doi ani i-a făcut foarte mult rău. „Copiii nu aveau voie în spital”, a spus ea. Aceasta a mai declarat că a fost nevoită să se descurce singură și că s-a maturizat mai repede decât ceilalți tineri, potrivit știripesurse.

Mama ei a murit pe 29 august 2010 în urma unui accident vascular cerebral, cu aproape cinci ani înainte ca fiul ei, Clyde, să moară din cauza unui anevrism cerebral.

Whoopi Goldberg s-a apucat de actorie la doar 8 ani

Whoopi s-a apucat de actorie la doar 8 ani. Prima ei apariție a fost la The Spoke Show. Apoi a jucat în La Couleur pourpre de Steven Spielberg. Aceasta a apărut în mai multe filme (Jumpin' Jack Flash, Fatal Beauty, La Pie voleuse, The Long Walk Home, dar și Star Trek). În 1991 pentru rolul său din Fantoma mea iubită (1990), a câștigat un Oscar pentru cea mai bună actriță în rol secundar. Marele ei noroc a apărut când l-a cunoscut pe Will Smith.

Whoopi a fost casatorită de trei ori. Alvin Martin (1973-1979), David Claessen (1986-1988) și Lyle Trachtenberg (1994-1995). Ea a format un cuplu și cu Frank Langella și Ted Danson. În 1973,la 18 ani, Whoopi a născut-o pe Alexandrea (spusă Alex Dean Martin). Aceasta a devenit bunică pentru prima oară la doar 34 de ani.