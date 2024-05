Motivul pentru care Cristian Boureanu a ales să iasă din politică: „Mi-a tras preșul de sub picioare”

În 2012, Cristian Boureanu lua decizia de a se retrage din lumea politică, însă a rămas în atenția publică prin prisma vieții personale. Cu toate astea, în ultimii ani aparițiile sale în public s-au rărit, iar acum omul de afaceri a vorbit pentru prima dată despre adevăratul motiv care l-a determinat să iasă din politică.

Cristian Boureanu a fost membru al Parlamentului în două legislaturi: 2004-2008 și 2008-2012. În prima legislatură, între 2004 și 2008, a fost ales pe listele PNL, iar din septembrie 2006 a devenit deputat independent. În februarie 2008, Boureanu s-a alăturat PDL și a devenit un membru important al acestui partid, ocupând funcția de vicepreședinte. Pe parcursul ambelor mandate ca deputat, a fost implicat în grupurile parlamentare de prietenie cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Republica Africa de Sud și Republica Estonia.

În decembrie 2012, a decis să se retragă din politică, renunțând la toate funcțiile pe care le deținea în cadrul Partidului Democrat Liberal.

De atunci, a continuat să gestioneze afacerile pe care le avea, punând politica într-un plan secund. Deși inițial preconiza o pauză de un an, situația s-a schimbat și a decis să renunțe complet.

Afaceristul susține că a luat decizia conștientă deoarece simțea că îi lipsea viața liniștită pe care o avea înainte de a deveni o persoană publică. În plus, a descoperit persoanele care i-au făcut rău, ceea ce a dus la implicarea sa în mai multe dosare penale.

„A fost o decizie asumată, mai ales de când am ieșit din politică. De 11 ani eu nu a mai dat o declarație politică. Inițial, am zis să iau pauză pentru un an și să văd ce se întâmplă. Mi-am dat seama că mi-era dor de viața mea de dinainte. După 11 ani de stat pe margine mi-am dat seama ce îmi lipsea. Spatele, nu am fost în echipele în care am fost. Am aflat cine mi-a făcut rău și cine mi-a tras preșul de sub picioare”, a declarat Cristian Boureanu la Xtra Night Show.