Refugiat sirian, pedepsit pentru agresarea unei fete. Invocase drepturile omului, dar nu i-a mers







Un refugiat sirian a fost condamnat la doi ani și zece luni de închisoare după ce a agresat sexual o tânără de 19 ani în Weymouth, Dorset, potrivit DailyMail

Incidentul, care a avut loc în decembrie 2022, a stârnit îngrijorare privind siguranța publică și protecția tinerilor, după ce agresorul a fost surprins încercând să urce victima în mașina sa, până la intervenția trecătorilor.

Hassan Abou Hayleh, în vârstă de 40 de ani, fusese în Weymouth în timp ce explora orașul cu mașina sa în primele ore ale dimineții de 18 decembrie 2022.

Conform declarațiilor instanței, acesta a observat o tânără singură pe marginea străzii, care aștepta să fie preluată de tatăl ei.

Hayleh a fost surprins în mai multe ture prin centrul orașului, cu un pachet de prezervative în mașină, sugerând că agresiunea a fost planificată.

În timpul procesului, avocatul apărării a susținut că trimiterea clientului în închisoare ar încălca drepturile sale fundamentale, invocând PTSD-ul sever dezvoltat după tortura suferită în Siria.

Cu toate acestea, judecătorul Robert Pawson a respins această argumentație, calificând faptele ca fiind „înfricoșătoare” și subliniind că intervenția publicului a prevenit o tragedie mult mai gravă.

Instanța a decis să-l condamne pe Hayleh la doi ani și zece luni de închisoare și să-i impună un ordin de prevenire a răului sexual (Sexual Harm Prevention Order) pe o durată de șase ani.

Victima, care a prezentat declarații prin care a descris impactul psihologic al agresiunii, a mărturisit că a dezvoltat coșmaruri și dificultăți în viața școlară și profesională.

În apărare, avocatul lui Hayleh a mai menționat că agresorul nu avea antecedente penale și că manifesta remușcare, argumentând că o pedeapsă suspendată ar permite reabilitarea și ar reduce riscul recidivei.

Instanța a considerat însă că gravitatea faptei și premeditarea evidentă încalcă aceste recomandări, subliniind importanța siguranței comunității.

Condamnarea lui Hayleh are implicații semnificative pentru percepția publică asupra siguranței în comunitățile locale și pentru modul în care autoritățile gestionează cazurile de persoane vulnerabile cu istorii traumatice.

Cazul evidențiază tensiunile dintre protecția drepturilor individuale și responsabilitatea de a preveni agresiunile sexuale, precum și necesitatea de a asigura sprijin psihologic adecvat pentru refugiați.

Experții în justiție au subliniat că astfel de cazuri pot influența politicile locale privind controlul asupra persoanelor cu traume severe, în timp ce comunitatea din Dorset a fost avertizată asupra riscurilor asociate cu vulnerabilitatea tinerilor care se află singuri în spații publice.