Update: Guvernatorului regiunii susține că rușii nu au liste cu populația rămasă în orașele capturate. Cu toate acestea, oficialii raportează deja o „prezență” de 45%. Haidai a explicat că în prima zi a așa-zisului referendum, militari ruși înarmați au mers din ușă în ușă și i-au forțat pe localnici să voteze. Mai mult decât atât, în weekend, persoane cu mitraliere inspectează locurile aglomerate, în special piețele. În aceste locuri, ocupanții verifică documentele oamenilor și îi trimit să „voteze”.

Serhi Haidai a mai explicat că invadatorii pot avea în vedere 46% din cei 10.000 de oameni care au mai rămas în Severodonețk. Este vorba despre 4.500 de persoane din 110.000 câte erau în oraș înainte de război, informează Rador.

Locuitorii din regiunea Zaporojie au votat într-un număr foarte mare alipirea la Federația Rusă, de 93%, după cum arată rezultatele unui studiu al Institutului republican de studii politice și sociologice din Crimeea.

„Din cei care au votat la referendum și au răspuns la întrebări, 93% au declarat că s-au pronunţat în favoarea aderării regiunii Zaporojie la Federația Rusă, în timp ca 7% au declarat că susțin statutul ucrainean al regiunii”, se specifică într-un comunicat emis de institut.

Referendumurile în cele patru regiuni ucrainene, Luhansk, Donețk, Zaporojie și Herson, ocupate de Rusia, vor fi organizate între 23-27 septembrie. Alegătorii vor trebuie să-și exprime dorința dacă vor sau nu să intre în Federația Rusă.

Preşedintele comisiei electorale din autoproclama republică populară Luhansk, Elena Kravcenko, a declarat că instigatorii ucraineni au postat adresele secţiilor de vot din regiunea Luhansk pe rețelele de socializare și le cer trupelor ucrainene să deschidă focul asupra lor, potrivit Rador.

Imaginile din regiunea Zaporojie arată cum oamenii sunt chemați la vot sub amenințarea soldaților care poartă arme. În imaginile de pe rețelele de socializare se observă trei „civili” însoțiți de doi bărbați înarmați, care bat la uși pentru a-i determina pe localnici să vină să participe la referendum.

Nothing makes voting more honest than two bearded Chechens with machine guns. It’s strange why no one wants to open doors for them

