Reducerea cu 50 de bani pentru litrul de carburanți nu este pentru toți. Ce a pățit un șofer după ce a alimentat într-o benzinărie din Cluj

Un șofer a alimentat la benzinăria OMV din Luna de sus (E60), drumul de la Cluj la Oradea. Când a ajuns să achite combustibilul, a realizat că nu i s-a aplicat reducerea de 50 de bani. Explicația cu care a venit vânzătorul l-a uimit pe conducătorul auto.

Așadar, el a trimis atât poza cu bonul, dar și explicațiile vânzătorului către Ziarul de Cluj. Mesajul șoferului a fost următorul:

„Bună ziua. Voiam numai să vă informez că benzinăria OMV din Luna de Sus ( E60) drumul de la Cluj la Oradea nu dă reducerea de 50 de bani la motorină așa cum cere legea. Am alimentat astăzi (3 iulie 2022 – n. red.), atașez bonul ca dovadă, și deși erau afișe că reducerea se face la casă, după ce am achitat am observat că bineînțeles reducerea nu a fost acordată. M-am întors să le spun și răspunsul a fost: ați plătit cu card de euro de asta. Le-am explicat că indiferent de modul de plată, pe bon ar fi trebuit să apară reducerea și suma totală ar fi trebuit să fie mai mică (matematica elementară: când scazi ceva îți rămâne mai puțin).”

Cum s-a desfășurat discuția cu reprezentanții benzinăriei

După ce a primit explicația că a plătit în euro, iar reducerea nu i se poate face, a venit o altă persoană însoțită de cineva „din spate de la birouri”. Ei i-au spus reclamantului că procedura de stornare este una complicată. Astfel, au preferat să îi dea bani cash fără nicio dovadă că i-au oferit diferența.

În urmă cu două săptămâni Guvernul României a decis să compenseze prețul carburantului cu 50 de bani pe litru, timp de trei luni: „Am luat decizia să aplicăm această măsură care a fost adoptată și de alte țări. Este o măsură care aplică atât responsabilitatea guvernului, cât și responsabilitatea companiilor din industria petrolieră.”

Decizia a fost luată în contextul în care, prețurile de la pompe au înregistrat creșteri majore în ultimele luni. În prezent, este observată o majorare cu 63% a prețurilor carburanților față de anul trecut în aceeași perioadă.