Redevență majorată de trei ori pentru exploatarea apei minerale terapeutice în Băile Felix
- Veronica Bursașiu
- 14 august 2025, 23:12
Guvernul a majorat e trei ori redevența pe care Societatea de Turism Felix trebuie să o plătească pentru exploatarea apei minerale terapeutice din Băile Felix și Băile 1 Mai. Hotarârea a fost publicată deja în Monitorul Oficial. SCT Felix obținuse licența în anul 2000 de la Agenția Națională pentru Resurse Minerale. Agenție care s-a transformat în Autoritatea Națională pentru Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier și al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon
SCT Felix poate exploata apă minerală terapeutică până în 2030
Licența de exploatare a apei minerale terapeutice din Băile Felix și Băile 1 Mai e valabilă până în 2030. După ce aceasta a fost prelungită cu cinci ani în ședința de Guvern de săptămâna trecută.
"Se aprobă Actul adițional nr. 4/2025*) la Licența de concesiune nr. 1.158/2000 a activității de exploatare a apei minerale terapeutice din perimetrul Băile Felix - 1 Mai, județul Bihor, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 646/2000 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea „Turism Felix“ - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 10 august 2000" se arată în Hotărârea de Guvern nr.631 din 8 august 2025.
Principalul beneficiar al creșterii redevenței, una dintre cele mai bogate primării din țară
După această hotarâre, SCT Felix trebuie să achite către bugetele locale și bugetul de stat 580.000 lei . Banii reprezintă contravaloarea redevenței miniere. Și a taxei pe activitatea de exploatare. Anul trecut, SCT Felix a achitat celor două bugete locale și bugetului de stat a fost o redevență de 136.117 lei.
Principalul beneficiar al aceste majorări este Primăria comunei Sânmartin. Pe raza căreia e află stațiunile Băile Felix și Băile 1 Mai. Primăria Sânmartin, una dintre cele mai bogate din țară, va încasa 45% din redevență. Adică 216.000 lei. Anul trecut, valoarea redevenței care a ajuns la Primăria Sânmartin a fost 40% din totalul plătit de SCT Felix . Și anume 54.447 lei. Dacă anul trecut, Consiliul Județea Bihor a încasat aceeași sumă ca Primăria Sânmartin, anul acesta procentul care va merge spre județ a scăzut. De la 40% la 35%. Restul banilor merg la bugetul de stat.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.