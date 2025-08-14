Economie Redevență majorată de trei ori pentru exploatarea apei minerale terapeutice în Băile Felix







Guvernul a majorat e trei ori redevența pe care Societatea de Turism Felix trebuie să o plătească pentru exploatarea apei minerale terapeutice din Băile Felix și Băile 1 Mai. Hotarârea a fost publicată deja în Monitorul Oficial. SCT Felix obținuse licența în anul 2000 de la Agenția Națională pentru Resurse Minerale. Agenție care s-a transformat în Autoritatea Națională pentru Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier și al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon

Licența de exploatare a apei minerale terapeutice din Băile Felix și Băile 1 Mai e valabilă până în 2030. După ce aceasta a fost prelungită cu cinci ani în ședința de Guvern de săptămâna trecută.

"Se aprobă Actul adițional nr. 4/2025*) la Licența de concesiune nr. 1.158/2000 a activității de exploatare a apei minerale terapeutice din perimetrul Băile Felix - 1 Mai, județul Bihor, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 646/2000 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea „Turism Felix“ - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 10 august 2000" se arată în Hotărârea de Guvern nr.631 din 8 august 2025.

După această hotarâre, SCT Felix trebuie să achite către bugetele locale și bugetul de stat 580.000 lei . Banii reprezintă contravaloarea redevenței miniere. Și a taxei pe activitatea de exploatare. Anul trecut, SCT Felix a achitat celor două bugete locale și bugetului de stat a fost o redevență de 136.117 lei.

Principalul beneficiar al aceste majorări este Primăria comunei Sânmartin. Pe raza căreia e află stațiunile Băile Felix și Băile 1 Mai. Primăria Sânmartin, una dintre cele mai bogate din țară, va încasa 45% din redevență. Adică 216.000 lei. Anul trecut, valoarea redevenței care a ajuns la Primăria Sânmartin a fost 40% din totalul plătit de SCT Felix . Și anume 54.447 lei. Dacă anul trecut, Consiliul Județea Bihor a încasat aceeași sumă ca Primăria Sânmartin, anul acesta procentul care va merge spre județ a scăzut. De la 40% la 35%. Restul banilor merg la bugetul de stat.