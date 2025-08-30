Monden Reality show-ul care a captivat România. A schimbat viața multor persoane







Emisiunea SuperNanny, difuzată pe Prima TV între 2005 și 2006, a devenit rapid un fenomen pentru publicul românesc, dar a dispărut subit de pe micile ecrane. „A fost un reality-show pe bune”, a spus Irina Petrea.

Proiectul de parenting, moderat de Irina Petrea, a atras milioane de telespectatori și a schimbat percepția asupra educației copiilor, fiind considerat unul dintre cele mai de succes reality show-uri ale începutului de secol XXI în România.

Irina Petrea( SuperNanny) nu își planificase să devină prezentatoare de televiziune, iar aventura ei a început după ce a văzut un anunț într-un ziar despre un casting pentru un show de parenting.

După ce a trimis CV-ul și a trecut prin interviuri și probe, a fost aleasă să fie fața proiectului. „La începutul acelui an eu m-am rugat să am foarte mulți copii și să mă întorc în televiziune, știi cât a durat? Șase luni până când s-a întâmplat”, a povestit prezentatoarea.

Emisiunea se concentra pe probleme reale ale familiilor din România, fără scenarii artificiale sau situații create special pentru televiziune. Irina Petrea intra în casele familiilor și analiza dinamica dintre părinți și copii, oferind sfaturi practice despre comunicare, reguli și gestionarea comportamentului celor mici.

„Cred că emisiunea respectivă, care a fost un reality show pe bune, cu oameni reali cu probleme reale, fără nimic fake-uit (…) a fost pentru România prima dată când educația parentală a apărut în prim plan”, explica Irina.

Prin acest format, telespectatorii învățau lecții utile despre răbdare, responsabilitate și relații sănătoase între părinți și copii.

Pe lângă schimbările vizibile din casele în care intervenea, SuperNanny a influențat indirect și familiile care urmăreau show-ul de acasă. Irina povestea cum, de multe ori, era recunoscută pe stradă de tineri care îi împărtășeau experiențele lor.

„După acest show, în momentul în care copiii mă opreau pe stradă, m-a făcut să înțeleg nu că eram celebră, (…) mă opreau copiii în parc și împărtășeau experiențele cu mine cu o familiaritate dezarmantă.”

Pe lângă experiența sa în televiziune, Irina avea și pregătirea necesară pentru a gestiona situații delicate: studii politice și cursuri de formare în psihoterapie. Deși nu are copii, din cauza infertilității primare, expertiza sa și empatia au făcut-o un ghid de încredere pentru părinții din România.

Irina Petrea nu s-a limitat doar la SuperNanny. Anterior, a prezentat emisiunea Cei 7 ani de acasă la Kanal D, un alt proiect dedicat educației și dezvoltării copiilor. Experiența acumulată de-a lungul anilor în televiziune, începută în 1994 la TVR, i-a oferit soliditate și încredere în fața camerelor.

SuperNanny a fost mai mult decât un show de divertisment: a fost un manual vizual de parenting pentru România. Familiile vizitate de Irina au învățat să stabilească reguli clare, să comunice eficient și să gestioneze conflictele cu copii, iar telespectatorii au aplicat aceste lecții în propriile case.

„Când am discutat și am analizat, cu oameni obișnuiți cu probleme obișnuite cum și ce trebuie făcut ca să poți să crești copiii fericiți, ca să poți să te bucuri de privilegiul de a fi părinte și ca să pregătești niște oameni, viitori adulți, echilibrați, gata să trăiască viața într-un mod frumos, într-un mod autentic și pro-social”, a explicat Irina.

Fiecare episod combina situații tensionate, momente de învățare și soluții practice, iar stilul direct și empatic al Irinei a transformat emisiunea într-un reper al televiziunii românești de parenting.

Deși show-ul a dispărut de pe post, impactul său se resimte și astăzi, iar amintirile celor care l-au urmărit rămân vii. Emisiunea a reușit să aducă în prim-plan educația parentală și să schimbe percepția românilor asupra modului în care copiii pot fi crescuți într-un mediu sănătos și echilibrat. S-a zvonit că producătorii de la Prima TV vor să readucă show-ul de parenting pe micile ecrane.