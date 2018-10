Cum a REACȚIONAT Rareș BOGDAN în timpul CUTREMURULUI din această dimineață

Rareş Bogdan a fost trezit din somn de cutremurul de 5,8 grade pe Richter. Realizatorul de televiziune a povestit cum a reacţionat imediat.





„A fost atat de puternic ca m-a trezit din somn si am fugit in camera lui Mihai (fiul său).... Voi cum sunteti? Doar eu am simtit? Am visat urat sau au mai fost si altii care au simtit la fel? Cutremurul a mai avut o replica de mai mica intensitate, 3,3 pe scara Richter, la 05.48! Au fost inregistrate 25 de apeluri la Ambulanta din cauza unor atacuri de panica dupa cutremur”, a scris Rareş Bogdan pe Facebook.

Referitor la sistemul de alertă RO ALERT, Raed Arafat a declarat:

„Cineva mi-a transmis că nu a primit alertă pe RO ALERT. RO Alert nu e menit să transmită informații înainte de cutremur, ci doar pentru situații de urgență de după, în cazul în care apare ceva. Trebuie să înțelegem că RO Alert nu e menit să transmită avertizări înainte de un cutremur”.

