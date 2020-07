Într-o înregistrare dată publicității în emisiunea lui Mihai Gâdea, la Antena3, un angajat al DSP povestește ce s-a întâmplat în ultimele zile, în instituție, de la momentul în care o colegă de-a lor s-a îmbolnăvit de COVID-19.

„Luni am aflat de la colegi că avem o doctoriță COVID pozitiv. Am așteptat să ni se spună ce să facem. Eu, având idee, cât de cât, despre ce e de făcut, am așteptat să ni se spună din partea directorului sau din partea conducerii ce ar trebui să facem din momentul acela, de a doua zi. Am așteptat luni, am așteptat marți. (…) Conducerea nu ne-a anunțat niciodată. Azi, când ne-a testat…”, a dezvăluit angajatul DSP

Funcționarul a precizat că nimeni din conducerea instituției nu a comunicat ce s-a întâmplat și ce urmează să se întâmple. Angajatul DSP a declarat că medicul infectat a fost luni la muncă, în ciuda faptului că, prin postul pe care îl ocupă, intră în contact cu majoritatea colegilor.

„Ne tot întrebam când putem să ne testăm, să ajutăm colegii să grăbească ancheta. În cele din urmă au fost testați, însă nu la domiciliu. Dacă rămâneam în autoizolare probabil că nu era bine, dacă am venit la serviciu, iar nu a fost bine. Medicul infectat a fost luni la muncă. Anunțul a venit abia astăzi”, a mai spus angajatul.

Potrivit acestuia, în cadrul Direcției de Sănătate Publică s-a instalat panica odată cu primirea veștii. Cu atât mai mult cu cât, se pare încă trei angajați ai instituției prezintă simptomatologia specifică bolii.

„De când am aflat, asta era zarva pe holuri, discuția, chiar lucrând în Direcție, tot ai un sentiment de teamă. De incertitudine, până la aflarea testului, nu știam ce să facem, până când mai stăm. Unii pleacă din București în weekend, nu știam dacă să mergem la cunoștințe, la rude, la cunoștințe”, spune acesta.

O angajată a Direcției de Sănătate Publică București, din cadrul secției Epidemiologie, a fost confirmată cu coronavirus încă de luni, informația fiind confirmată de ministrul Sănătății, Nelu Tătaru. Angajata DSP este internată alături de soțul său, de asemenea, confirmat cu Covid-19, la Spitalul Victor Babeș din București.