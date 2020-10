După despărțirea de Lidia Buble, survenită în acest an, Răzvan Simion a încercat să meargă mai departe și să se implice într-o altă relație. Vedeta de la matinalul Antenei 1 are o relație cu o brunetă pe care o răsfață de fiecare dată când are ocazia. Cei doi au fost în weekend, la munte, și s-au cazat la o pensiune luxoasă din Vălenii de Munte. Au fost foarte bine primiți de gazde, care s-au întrecut să le pună la dispoziție tot ce-și doresc.

Însă, nu a fost totul doar lapte și miere și se pare că Răzvan Simion a avut o dispută cu noua lui iubită. Tânăra nu s-a simțit foarte bine la pensiune și a stat îmbufnată în marea parte a timpului, conform cancan.ro.

Supărat pentru că a a fost pus într-o postură proastă, în fața gazdelor, pe care le și cunoaște și cu care se are foarte bine, prezentatorul ar fi avut o dispută cu iubita sa în momentul în care cei doi au ajuns în cameră.

„Tot timpul a strâmbat din nas”

„Răzvan Simion părea să fie un client fidel și prieten cu patronul. De cum au ajuns în locație, gazdele i-au tratat regește pe cei doi. Doar că iubita prezentatorului de la Antena 1 părea extrem de nemulțumită, cu toate că Răzvan își dădea toată silința să-i facă pe plac. A stat bosumflată toată seara. Tot timpul a strâmbat din nas și părea că nimic nu-i convine. Când au ajuns în cameră, cei doi se pare că au încins o partidă zdravănă de ceartă din cauza comportamentului ei”, a povestit o persoană pentru sursa citată.

La începutul verii, o veste cutremura lumea showbiz-ului autohton. Răzvan Simion anunța că se desparte de cântăreața Lidia Buble. „Plecăm amândoi într-o călătorie a regăsirii de sine. Dar separat. Mă iert pe mine pentru tot ce am fost și pentru tot ce n-am fost… Suntem în continuare o echipă și construim proiectul muzical și în rest doi… foști iubiți… actuali foarte buni prieteni. Am fost copil, am fost tânăr, iar astăzi sunt înțelept. Viață frumoasă, suflețel”, afirma vedeta tv.