Jurnaliștii italieni au făcut anunțul „bombă”. Răzvan Lucescu este pe lista Parmei.

Lucescu i-ar putea antrena pe Valentin Mihăilă și Denis Man

Presa din Italia, după ce a vehiculat varianta Sampdoria, scrie aum și despre interesul Parmei pentru Răzvan Lucescu. Echipa la care sunt legitimați Dennis Man și Valentin Mihăilă este antrenată în prezent de Roberto D’Aversa, însă formația de pe „Ennio Tardini” are șanse minime de a se salva de la retrogradare.

Anunțul a fost făcut în cadrul emisiunii 12tgsport, anunță Gazzetta Di Parma. „Bomba serii! Parma este interesă de Lucescu Jr.”, a spus gazda emisiunii. Italienii au amintit de trecutul tatălui său, Mircea, din Italia, dar și despre performanțele lui Răzvan din Grecia, unde a obținut „un titlu istoric” cu PAOK Salonic.

Formația din Parma, locul 19 în Serie A, cu doar 20 de puncte, se află la 11 puncte de ultima poziție care asigură salvarea, ocupată de Benevento, cu șase runde înainte de final.

Antrenorul nu duce lipsă de oferte

Pe lângă posibilitatea de a antrena în Italia, Răzvan Lucescu ar fi dorit și în Grecia, de AEK Atena.

Până acum, Rapid, FC Brașov, naționala României, El Jaish (Qatar), Petrolul, Skoda Xanthi, PAOK Salonic (Grecia) și Al Hilal (Arabia Saudită) sunt echipele la care a antrenat Lucescu Jr.

Răzvan Lucescu a câștigat 3 trofee cu PAOK Salonic. Un titlul și două Cupe ale Greciei.

„Nu voi mai antrena până la vară. Am o vârstă, am trecut prin multe experiențe, am avut și un mare succes în ultimii ani, deci nu cred că duc eu lipsă de posibilități. De ce să nu mă întorc în Grecia sau Arabia Saudită?

Sunt locuri unde am trăit momente incredibile. A fost situația de așa natură în Grecia… am câștigat campionatul, am fost neînvinși, record pentru fotbalul grec”, spunea Răzvan Lucescu, la emisiunea Fotbal Club, din martie, de la Digi Sport.