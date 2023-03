Războiul dintre Lucian și Augustin Viziru continuă? „Am și eu vină, dar și el are vină”

Lucian și Augustin Viziru au recunoscut că relația lor s-a răcit și că au fost certați. Cei doi frați și-au aruncat cuvinte dure și nu s-au văzut o perioadă lungă de timp. Cu toate astea, ei au decis să își mai dea o șansă.

Lucian Viziru și Augustin Viziru vor participa la Roata Norocului. În emisiunea prezentată de Bursucu și Ana Maria Branoschi, care se difuzează începând cu ora 20:00, vedetele se contrazic în timpul jocului, însă în cele din urmă își dau seama că trebuie să ajungă la un numitor comun. „Hai cu consoană! Bine, mă, dacă știi tu jocul!”, este replica pe care Lucian Viziru i-o adresează fratelui mai mic, Augustin. „Pune, mă, mâna și riscă! Pune mâna și riscă! Dă cu roata tare!”, adaugă actorul. „Putem să ne consultăm”, mai spune Augustin Viziru.

Războiul dintre Augustin și Lucian Viziru

În urmă cu ceva vreme, Augustin Viziru a declarat că scandalul dintre el și fratele său a pornit de la părerile diferite despre viață. Actorul a mai spus că amândoi au greșit și că Lucian Viziru nu a putut accepta sinceritatea lui.

„Am și eu vină, dar și el are vină. Sistemul ăsta, alergarea asta, disperarea asta de a alerga și a obține niște chestii de care, de fapt, nu ai nevoie. Rar găsesc care să fie la fel de sinceri ca mine. Eu văd lucruri”, i-a spus Augustin Viziru.

Și Lucian Viziru a explicat ce s-a întâmplat între el și fratele său.

„Relația cu Augustin nu a fost una extraordinară pentru că nu am fost pe aceeași lungime de undă. Am avut și avem cercuri diferite de prieteni, iar până la 14 ani el a fost sacul meu de box, așa că înțeleg de ce nu mă iubește. Eu am simțit mereu o responsabilitate de frate mai mare, să-l ajut în viață și nu pe stradă la bătăi, că acolo se descurca mai bine decât mine. Noi spuneam și încă spunem că ne iubim, dar când te referi la iubirea de frate te referi la faptul că te poți baza pe celălalt, eu așa văd lucrurile. Și la noi pot să spun că nu a fost de fiecare dată cazul.Acum nu ne prea vorbim în urma declarațiilor pe care le-a făcut la podcastul respectiv. M-a sunat de ziua mea, i-am răspuns apoi ne-am certat din nou pentru că mie nu mi se pare normal să dai genul ăla de declarație. Una peste alta au fost momente când ne-am înțeles foarte bine, și asta s-a întâmplat când am lucrat împreună la Regina”, a declarat Lucian Viziru pentru Fanatik.