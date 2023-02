Războiul din Ucraina, ziua 369. Rusia continuă să piardă forțe importante pe frontul din estul Ucrainei

Coloane de blindate rusești se alinează pentru a executa un atac, după care sunt distruse de artileria ucraineană sau rachetele antitanc folosite de soldații țării vecine.

De exemplu, pe frontul de la Mykilske, lângă Vuhledar, din regiunea Donestk, unde rușii au pierdut întreaga divizie blindată 155 a Pacificului de Nord, continuă să folosească aceiași strategie care le-a adus eșecul.

#Ukraine : A Russian T-72B3 tank and BMP-2 IFV were destroyed by the Ukrainian 72nd Brigade using an AT mine and ATGM respectively in Mykilske near Vuhledar, #Donetsk Oblast. pic.twitter.com/ZpJRkRStLw

Analiștii militari au numărat 98 de blindate, tancuri și transportoare blindate distruse. Cu toate astea, armata rusă continuă să trimită în zonă alte blindate care sunt rapid distruse de ucraineni.

#Ukraine: Another Russian BMP-2 IFV was destroyed by Ukrainian forces at the infamous crossing point in Mykilske near Vuhledar, #Donetsk Oblast- apparently by running over an anti-tank mine and being hit by an ATGM. pic.twitter.com/twvYwl3T84

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) February 27, 2023