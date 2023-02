Războiul din Ucraina, ziua 363. Joe Biden a venit la Kiev și a anunțat că s-a format o adevărata „armada” contra rușilor

Situația militară se prezintă stabilă. Soldații ucraineni rezistă cu brio în Bahmut, acolo unde, în ultimele 24 de ore s-au dus cele mai aprige lupte.

Pe acest front, unde atacă soldații Wagner, artileria ucraineană a tras mai multe proiectile ghidate prin GPS, fiind uciși aproximativ 200 de mercenari. Există și filmări postate pe diferite canale militare, dar imaginile nu pot fi date publicității.

De asemenea, este interesant de menționat faptul că soldații ucraineni încă folosesc, în zona Bahmut, tancuri și blindate, cu ajutorul cărora întreprind acțiuni ofensive de mică amploare.

Pe de altă parte, raportul furnizat de Statul Major Ucrainean arată că în ultimele 24 de ore, au fost uciși 860 de soldați ruși, au fost distruse șase tancuri, dintre care un T-90, mândria armatei ruse (video – n.n.), două T-80 și alte trei, T-72.

De asemenea au mai fost distruse opt transportoare blindate pentru infanterie, dar și un blindat numit ”Meteorit”, folosit pentru deminarea drumurilor de pe frontul de la Vuhledar, acolo unde, zilele trecute Brigada 155 Mecanizată a Pacificului de Nord a fost complet distrusă.

#Ukraine: A Russian T-90M tank was destroyed by the Ukrainian 14th Mechanized Brigade in #Kharkiv Oblast.

This is the 12th documented example of this modern platform that has been destroyed, damaged or captured in Ukraine. pic.twitter.com/wMp1bSNv3P

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) February 19, 2023